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    4. Ürüne dönüştürüp satıyor, para kazanıyorlar... Satacak yerler bile onlar için bulunuyor! Kadınlara yeni gelir kapısı oldu

    Ürüne dönüştürüp satıyor, para kazanıyorlar... Satacak yerler bile onlar için bulunuyor! Kadınlara yeni gelir kapısı oldu

    19.01.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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    Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan deri işlemeciliği kursuna devam eden kursiyer kadınlar, işledikleri çanta, cüzdan ve kemer gibi ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

    Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan deri işlemeciliği kursu ile kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kendi imkanları ile getirdikleri tabakalar halindeki derileri işleyerek kemer, cüzdan, çanta ve birçok süs eşyası yapan kadınlar üretimini yaptıkları eşyaları satarak para kazanıyorlar. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    KADINLAR DERİYİ İŞLEYİP EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

    Yozgat Halk Eğitim Merkezi Deri İşleme Sanatı Usta Öğreticisi Neslihan Sargın, kursa devam eden kadın kursiyerlerin derileri kendi imkanları ile getirdiklerini ve işledikleri derileri yine kendi imkanları ile satarak para kazandıklarını söyledi.

    "KURSTAN MEZUN OLANLAR ATÖLYE AÇABİLİYORLAR"

    "KURSTAN MEZUN OLANLAR ATÖLYE AÇABİLİYORLAR"

    Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak 15 yıldır çalıştığını dile getiren Sargın, "Kurslarımızda birçok öğrenci yetiştirdik. Şu anda deri kursu vermekteyim. Bu deri kursuna yediden yetmişe herkes gelmektedir. Herkes kendi payına bir şeyler öğrenmekte, kurslarımızda ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Ev hanımları kendilerine yönelik ürünler çıkartmakta, iş sahibi olmak isteyenler iş sahibi oluyorlar. Bizim gibi usta öğretici olarak yetiştirdiğimiz çok öğrencilerimiz bulunmakta. Çanta, cüzdan, kemer, her alanda evimizin birçok kullanım yerlerinde deri kullanmaktayız. Abajur, çay altlığı gibi birçok ürün de kullanmaktayız. Kurstan mezun olanlar atölye açabiliyorlar, kendileri açıyorlar." ifadelerini kullandı.

    "SATACAK YERLERİ DE ARAŞTIRIYORUZ"

    "SATACAK YERLERİ DE ARAŞTIRIYORUZ"

    Sargın, "Ekonomiye katkıda bulunmak için her şeyi öğretiyoruz. Şu anda 18 kursiyerimiz var. Günlük ev durumlarına göre gelebilenler oluyor, gelemeyenler oluyor. Hepsine de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ürettiklerimizi satışa sunuyoruz. Satmak isteyen satıyor, kendi kullanmak isteyen özel olarak kullanıyor. Satacak yerleri de araştırıyoruz." şeklinde konuştu.

    "ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜP KENDİLERİ SATABİLİYORLAR"

    "ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜP KENDİLERİ SATABİLİYORLAR"

    Sargın "Öğrencilerimiz malzemelerini kendileri alıyorlar. Biz sadece dövme aşamasındaki kullanılan malzemeleri temin ediyoruz. Ve bu aldıkları malzemeleri ürüne dönüştürüp, kendileri satabiliyorlar’’ dedi. (İHA)

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    Ev Ekonomisi Yozgat Deri deri çanta deri cüzdan kurs
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