Ürüne dönüştürüp satıyor, para kazanıyorlar... Satacak yerler bile onlar için bulunuyor! Kadınlara yeni gelir kapısı oldu

"KURSTAN MEZUN OLANLAR ATÖLYE AÇABİLİYORLAR"

Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak 15 yıldır çalıştığını dile getiren Sargın, "Kurslarımızda birçok öğrenci yetiştirdik. Şu anda deri kursu vermekteyim. Bu deri kursuna yediden yetmişe herkes gelmektedir. Herkes kendi payına bir şeyler öğrenmekte, kurslarımızda ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Ev hanımları kendilerine yönelik ürünler çıkartmakta, iş sahibi olmak isteyenler iş sahibi oluyorlar. Bizim gibi usta öğretici olarak yetiştirdiğimiz çok öğrencilerimiz bulunmakta. Çanta, cüzdan, kemer, her alanda evimizin birçok kullanım yerlerinde deri kullanmaktayız. Abajur, çay altlığı gibi birçok ürün de kullanmaktayız. Kurstan mezun olanlar atölye açabiliyorlar, kendileri açıyorlar." ifadelerini kullandı.