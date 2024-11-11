Ustasından doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürme yöntemi! '3 yıllık parça ömrü 10 yıla çıkıyor'

Soğuk kış aylarının gelmesiyle vatandaşları ısınma telaşı sardı. Gaziantep'te de düşen hava sıcaklıkları sonrası ısınmak isteyen vatandaşlar kombilerini açarak kullanılmaya başladı. Uzmanlar ise yeterli ısınma ve tasarruflu fatura için yıllık kombi ve petek bakımının çok önemli olduğunu vurguladı. İşin uzmanı kombi ustaları, her yıl düzenli kombi bakımlarına dikkat çekerek yapılmayan bakımların ısınma problemlerinin yanı sıra kombilerdeki arıza kaynaklı ciddi maliyetlerle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.
Yıllık kombi bakımının önemine dikkat çeken Gaziantep Tuğra Teknik-Bakım işletme sahibi ve kombi bakım ustası İbrahim Halil Kılıç, "Yıllık bakım yaptırılmasının nedeni yaşanabilecek arızaların önüne geçebilmek ve daha tasarruflu cihaz kullanmaktır.
Bugün de bir kombi cihazımızı açarak bakımını yaptık. Müşterimizin şikayetlerine göre genel bakımını yaptık. Örneğin müşterimiz sıcak suda problem yaşıyordu. Sular kireçli olduğu için kireçten etkilenen cihazımızdaki parçalar var.
Bu parçaların bakımını ve durumuna göre değişimini yaptık. Bakım yapıldığı zaman 3 yıllık parça ömrünü 10 yıla çıkarmış oluyoruz. Bu da ekonomik yönden tasarrufa katkı sağlıyor. Doğalgaz faturalarının biraz daha düşük gelmesi isteniyorsa yıllık periyodik bakımların aksatılmaması gerekiyor" dedi.
Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren bakım ustası İbrahim Halil Kılıç, "Kombi bakımı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar turbo dediğimiz fan motorunun bakımı, yanma odasının bakımı, pompanın bakımı, sırt kısmında bulunan genleşme tankının bakımı ve plakalı eşanjör bakımı mutlaka yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Kombi bakımının yanı sıra petek bakımı ve temizliğinin de önemli olduğunu belirten Kılıç, "Bunun dışında peteklerin bakımı da önemli. Çünkü zamanla peteğin içindeki suda çamurlaşma ve katılaşma meydana gelebilmektedir.
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