Ustasından doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürme yöntemi! '3 yıllık parça ömrü 10 yıla çıkıyor'

Soğuk kış aylarının gelmesiyle vatandaşları ısınma telaşı sardı. Gaziantep'te de düşen hava sıcaklıkları sonrası ısınmak isteyen vatandaşlar kombilerini açarak kullanılmaya başladı. Uzmanlar ise yeterli ısınma ve tasarruflu fatura için yıllık kombi ve petek bakımının çok önemli olduğunu vurguladı. İşin uzmanı kombi ustaları, her yıl düzenli kombi bakımlarına dikkat çekerek yapılmayan bakımların ısınma problemlerinin yanı sıra kombilerdeki arıza kaynaklı ciddi maliyetlerle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır