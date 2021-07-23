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  4. Uyarıları dikkate almadılar! Akyaka'nın nüfusu 4 binden 150 bine çıktı

Uyarıları dikkate almadılar! Akyaka'nın nüfusu 4 binden 150 bine çıktı

23.07.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla’ya beklenen 4 milyon yerli turist hedefi aşılırken, turistik ilçe ve mahallelerde adeta izdiham yaşanıyor. Yerel yönetimlerin ‘rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarılarını dikkate almayan yerli turist sahilleri tıka basa doldurdu.

Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’i Ula’nın Akyaka Mahallesinde de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Otel ve apartlara rezervasyonlu gelenlerin yanında Aydın, İzmir, Denizli, Uşak, Manisa gibi çevre illerden günübirlik araçları ile tatil için gelen vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

300 METRELİK SAHİLDE 5 BİN KİŞİ YÜZDÜ

Akyaka’nın 300 metre uzunluğundaki sahilinde vatandaşlar sırt sırta yüzerken, sahilin normal kapasitesi 3 bin kişi. Sahilde bulunan şezlong ve şemsiye dışında kendi şemsiyeleri içe içe güneşlenen vatandaşlar pandemi öncesini aratmadı. 3 bin kişilik sahile yaklaşık 7 bin kişi gelirken bunlardan 5 bini denizde Gökova Körfezi’nin serin sularında yüzdü.
Akyaka sahili Kadın azmağından gelen serin su akıntısı ile bir hafta önce maviliğini korurken, bir hafta içinde aşırı yoğunluk sonrası Gökova Körfezi’nin mavi suları kahverengiye döndü. Vatandaşların sahilde yüzmesi için belirlenen alan tamamen dolarken, Azmak çıkışında Akçapınar sahili de doldu.
Türkiye’nin en iyi rüzgar sörf alanı olarak bilinen Gökova Körfezi’ndeki Akçapınar sahili de sörf tutkunlarının adresi oldu. Kıyıdan 200-300 metre açığa kadar sığ bir sahile sahip alanda aynı anda 200-250 sörfçü rüzgar sörfü yapabiliyor.
İzmir Seferihisar’dan sonra Türkiye’nin ilk ‘Sakin Kent’ unvanı alan yerleşim birimlerinden birisi olan Akyaka’nın yerleşik nüfusu 4 bin.
Yaz aylarında 40-50 bine çıkan nüfus Kurban Bayramında yerleşik nüfusunun 35 katına kadar misafir ağırlıyor. 150 bine yaklaşan Akyaka’nın Bayram nüfusu sonrası sahil, kadın azmağı, orman kampı tamamen doldu.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla
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