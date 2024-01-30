KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Uyku uzmanından deliksiz bir uyku için bilmeniz gereken 8 madde! Davul çalsa uyanmayacaksınız! "Eşinizin horlamasını kaydedin"

    Uyku uzmanından deliksiz bir uyku için bilmeniz gereken 8 madde! Davul çalsa uyanmayacaksınız! "Eşinizin horlamasını kaydedin"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 09:58 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hayat kalitemizi etkileyen en önemli faktörlerden biri hiç şüphesiz uykudur. Uyku, vücudumuzun yeniden enerji topladığı, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı destekleyen kritik bir süreçtir. Bazen kaliteli bir uyku düzeni yaşamak zor olabilir. Uyku uzmanı Kerry Davies mükemmel bir uyku için tavsiyelerini sıraladı.

    Uykusuzluk, gün içindeki performansımızı etkileyen ve genel yaşam kalitemizi düşüren bir sorundur. Uyku düzeninizi doğru bir şekilde yönetmek, sağlıklı ve dinç bir yaşam sürmenin temelini oluşturur. The Sun'da yer alan habere göre uyku uzmanı Kerry Davies deliksiz bir uykunun sırlarını paylaştı. Horlayan eşlere karşı pratik çözümü de oldukça şaşırttı.

    DELİKSİZ BİR UYKU İÇİN BİLMENİZ GEREKEN 8 MADDE

    MUM IŞIĞI KULLANIN

    MUM IŞIĞI KULLANIN

    İyi uykunun sırrı vücut saatini veya sirkadiyen ritmi korumaktır. (Sirkadiyen ritim, günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür.) Tüm vücut fonksiyonlarını yönetmeye yardımcı olan iç saatimizdir ve bunlar başta gün ışığı ve karanlık olmak üzere çevresel faktörlerden etkilenebilir. Sirkadiyen ritminizdeki bozulmalar uyku düzeninde bozulmalara neden olabilir. Dışarısı karanlıklaştıkça beyin tarafından üretilen ve uykuyu kolaylaştıran bir hormon olan melatonin üretilir. Doğal melatonin üretimini optimize etmek için vücudun gece vakti geldiğini anlaması gerekir. Akşamları tavan ışıklarından kaçının ve bir lamba veya bir mum kullanın. Kerry şöyle diyor: "Fizyolojik olarak bu, beyne yatma zamanının yaklaştığı ve melatonin salgılaması için bir mesaj gönderecektir. Uyumadan yaklaşık bir saat önce ortamı karartabilirsiniz.”

    GÜN IŞIĞINA MARUZ KALIN

    GÜN IŞIĞINA MARUZ KALIN

    Akşamları ışığa maruz kalmayı azaltmak hayati önem taşıdığı gibi, sabahları gün ışığına daha fazla maruz kalmak da vücut saatini düzenli tutmak için aynı derecede önemlidir. Uyanıklığı artırmak için sabahları yükselen bir hormon olan kortizolün salınmasını kolaylaştırır. Kerry şöyle diyor: "Sabahları çok fazla parlak ışık beyne uyanma zamanının geldiğini söylüyor." Karanlıkta çok uzun süre kalırsak vücut saati kayabilir ve bu da akşam uykululuğu etkileyebilir. Karanlık kış sabahlarında kahvaltı yaparken bir gece lambası deneyin veya en azından parlak tavan ışıklarını açın. Hava kapalı olsa bile öğle yemeğinde mümkün olduğunca uzun süre dışarı çıkın.

    YATMADAN 1 SAAT ÖNCE EKRANLA İLİŞKİNİZİ KESİN

    YATMADAN 1 SAAT ÖNCE EKRANLA İLİŞKİNİZİ KESİN

    Yatmadan yaklaşık bir saat önce ekrana maruz kalmayı bırakmalısınız. Araştırmalar ekranlardan yayılan mavi ışığın beynimizin zaman algısını bozduğunu gösteriyor. Ancak Kerry şöyle diyor: “Anekdot olarak, bunun ekrana bakıp bakmamanızdan çok, tüketilen şeye bağlı olduğunu görüyorum. Yani eğer bir seri katil belgeseli izliyorsanız, bu muhtemelen rahat bir uyku için ideal değildir." Sosyal medya arkadaşlarınız, aileniz ve hatta yabancılarla ilgili düşünceleri harekete geçirerek gece boyunca beyninizin çalışmasını sağlayabilir. Kerry, cezbediciliği azaltmak için telefonunuzun ayarlarından rengi ortadan kaldıran "gri tonlamalı" filtreye geçmenizi öneriyor.

    RAHATLATICI AKTİVİTELER YAPIN

    RAHATLATICI AKTİVİTELER YAPIN

    İster kitap okumak, ister bir arkadaşınızla konuşmak, ister komedi izlemek olsun yatmadan önce rahatlatıcı bir aktivitede bulunmak uykuya yardımcı olabilir. Kerry şöyle diyor: "Bunu sadece uyumanızı sağlayacağını düşündüğünüz için değil, aynı zamanda gevşemenize yardımcı olduğu için yapın." Çoğumuz yatmadan önce evin içinde dolaşırız, dişlerimizi fırçalarız, duş alırız, yemek hazırlarız, temizlik yaparız veya ortalığı toparlarız. Kerry şöyle diyor: “Bütün bunları daha erken yapın. Eğer rahat ve karanlık bir odada oturup kitap okuyorsanız ve sonra banyoya gidip ışığı açarsanız, bu ters etki yapar.

    SABAH EGZERSİZLERİ YAPIN

    SABAH EGZERSİZLERİ YAPIN

    Araştırmalar ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar iyi uyuyacağınızı gösteriyor. Kerry şöyle diyor: "Sabah egzersizinin uykuya dalmaya yardımcı olduğunu öne süren bazı araştırmalar var. Bu arada öğleden sonra biraz egzersiz yapmak uykunun korunmasına yardımcı olur. Yüksek tempolu bir egzersiz olması gerekmiyor, sadece yürümek gerekiyor." Egzersiz ile yatma zamanı arasında iki saatlik bir boşluk bırakın, böylece vücudun, uykunun iki önemli bileşeni olan kalp atış hızını ve vücut ısısını azaltma şansı olur.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    uyku zihin
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

    O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.