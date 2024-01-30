Uyku uzmanından deliksiz bir uyku için bilmeniz gereken 8 madde! Davul çalsa uyanmayacaksınız! "Eşinizin horlamasını kaydedin"

MUM IŞIĞI KULLANIN

İyi uykunun sırrı vücut saatini veya sirkadiyen ritmi korumaktır. (Sirkadiyen ritim, günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür.) Tüm vücut fonksiyonlarını yönetmeye yardımcı olan iç saatimizdir ve bunlar başta gün ışığı ve karanlık olmak üzere çevresel faktörlerden etkilenebilir. Sirkadiyen ritminizdeki bozulmalar uyku düzeninde bozulmalara neden olabilir. Dışarısı karanlıklaştıkça beyin tarafından üretilen ve uykuyu kolaylaştıran bir hormon olan melatonin üretilir. Doğal melatonin üretimini optimize etmek için vücudun gece vakti geldiğini anlaması gerekir. Akşamları tavan ışıklarından kaçının ve bir lamba veya bir mum kullanın. Kerry şöyle diyor: "Fizyolojik olarak bu, beyne yatma zamanının yaklaştığı ve melatonin salgılaması için bir mesaj gönderecektir. Uyumadan yaklaşık bir saat önce ortamı karartabilirsiniz.”