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'Uzatmalı' Covid: nedir? Uzatmalı covidin belirtileri neler, ne kadar yaygın? Kimler yakalanıyor?

24.07.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan bazı insanların hastalığı ağır geçirmediği ve kısa sürede atlattığı görülüyor. Ancak hastalığı ağır geçirmeyenlerde bile, iyileştikten sonra uzun vadede problemlerin ortaya çıktığı tespit edildi. Bu olguya 'uzatmalı Covid' deniyor. Pek çok ülkede koronavirüs kısıtlamaları rafa kaldırıldı. Öte yandan, henüz koronavirüs aşısı olmayan kişilerin uzatmalı Covid sorununa yakalanacağına dair endişeler var.

İngiltere'de sağlık çalışanlarına yönelik kılavuzda yer alan bilgilere göre, hafif veya ağır koronavirüs semptomlarının enfeksiyonun başlamasından 12 hafta sonrasında bile sürmesi ve başka bir sebep olmaması durumunda uzatmalı Covid tanısının konabileceği ifade ediliyor.

Uzatmalı Covid belirtileri nelerdir?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), tarafından açıklanan uzatmalı Covid semptomları şu şekildedir: * nefes darlığı, çarpıntı, göğüste ağrı ve sıkışma * eklem ağrısı * tat ve koku duyusunda değişme * hafıza ve konsantrasyon sorunu ("beyin bulanıklığı") * aşırı yorgunluk
Konuya ilişkin yapılan anketlerin sonucunda yüzlece farklı şikayetlerin mevcut olduğu tespit edildi. Uzatmalı Covid'e ilişkin en kapsamlı araştırma Londra'daki UCL Üniversitesi tarafından yapıldı. Araştırma sonucunda uzatmalı Covid hastalarında, 10 organ sistemini etkileyen 200 semptom tespit edildi. Bunların arasında uykusuzluk (insomnia), halüsinasyon, işitme ve görme duyularında değişme, kısa dönemli hafıza kaybı ve konuşma ve dil becerileriyle ilgili sorunlar var. Öte yandan bağırsak ve mide sorunları, idrar torbası sorunları, bazı kadınların periyod düzeninde değişim görülmesi ve cilt sorunları da sıralanabiliyor.
Semptomların derecesinin ise kişiye göre değişiklik gösterdiği ifade edildi. Birçok kişi alışveriş, banyo, kelimeleri hatırlamakta güçlük çekme gibi sorunlarla baş başa kaldığını belirtiyor. Uzatmalı Covid'e neden olanın ne olduğu henüz bilinmiyor. Olası bir neden olarak virüse karşı bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde söz konusu durumun görülebileceği ifade ediliyor. Virüsün hücrelere saldırıp tahrip etmesinin beyinde bulanıklık, koku ve tat duyusunun kaybı gibi semptomlara yol açtığı düşünülüyor.
Aynı zamanda damarların virüs nedeniyle tahrip olması da akciğer, kalp ve beyinle ilgili sorunlara neden olabiliyor. Bir başka teoriye göre ise virüs kalıntılarının vücutta kalmaya devam etmesi sebebiyle bir süre sonra yeniden aktif hale gelmesi ihtimali söz konusu olabilir. Herpes (uçuk) ve halk içinde öpüşme hastalığı olarak tanınan hastalığa neden olan Epstein Barr virüsü gibi başka virüslerde de benzer bir duruma rastlandığı ancak bunun Covid'de de meydana gelebileceğine dair henüz fazla verinin bulunmadığı bildirildi.

UZATMALI COVİD NE KADAR YAYGIN? KİMLER YAKALANIYOR?

UZATMALI COVİD NE KADAR YAYGIN? KİMLER YAKALANIYOR?
Uzatmalı Covid resmi tanı şeklinde kayda girmeye henüz başladığı söylenebilir. Bu sebeple uzatmalı Covid'in ne kadar yaygın olduğu ve kimlerin yakalandığı sorularının yanıtını vermek kolay değil.
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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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