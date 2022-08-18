HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzaya gidecek ilk Türk için tarih verildi! Bakan Varank duyurdu

Uzaya gidecek ilk Türk için tarih verildi! Bakan Varank duyurdu

18.08.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya gidecek ilk Türk'ün kim olacağı merak edilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Varank, 2023’te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceklerini belirterek, "İnşallah bu sene bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu uzaya gidecek ilk Türk ile ilgili gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu. Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılışı, Bakan Varank’ın katılımıyla yapıldı. Açılışta Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda davetli de yer aldı.

BAKAN VARANK'TAN UZAYA GİDECEK İLK TÜRK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Saklıkent Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılış programında konuşan Bakan Mustafa Varank, pandemi ve orman yangınları nedeniyle gözlem etkinliğinin 2 yıldır düzenlenemediğini belirterek, "Gördüğüm coşku ve heyecandan anlıyorum ki, aslında hepimiz Saklıkent’te göğe bakmayı özlemişiz. Burası ülkemizdeki ilk gözlem etkinliğine ev sahipliği yapan çok özel bir yer. Gökyüzü meraklılarıyla burada tutuşturduğunuz bilim ve teknoloji meşalesi şimdi Anadolu’nun birçok şehrine yayıldı” dedi.

"BU GERÇEĞİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"BU GERÇEĞİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Diyarbakır’daki gökyüzü gözlem şenliğinin ardından Van’da terör örgütünün dağa eleman devşirmek için kullandığı mekanda gökyüzü gözlem etkinliği düzenlediklerini belirten Bakan Varank, "Birileri gençliğin eline kalaşnikoflar verip, onları dağa ölüme gönderirken, biz çocuklarımızın ellerine teleskoplar vererek onları uzaya ve bilime yönlendiriyoruz. Biliyorum ki bu sözlerim birilerini oldukça rahatsız ediyor. Ama ben bu gerçeği her yerde söylemeye, haykırmaya devam edeceğim. Çünkü biz terörün kökünü kazıdığımız gibi, her yerden terörün bütün izlerini de silip atacağız. O bölgeler artık kan ve gözyaşıyla değil, bilim ve teknolojiyle anılacak” dedi.

Van’dan sonra Erzurum’da düzenlenen etkinliği anlatan Bakan Varank, yakın bir gelecekte Erzurum’un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını söyledi. Varank, "Çünkü biz yaptığımız dev bir yatırımla Avrupa’nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum’da inşa ettiğimiz Doğu Anadolu Gözlemevi’ne kuruyoruz. Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle Hubble teleskobuyla yarışabilecek bir teleskop olacak. Böylece dünya çapında ses getirecek işlere inşallah Erzurum’da imza atılacak” diye konuştu.

3 ETKİNLİĞE 30 BİNİN ÜSTÜNDE KATILIM OLDU

3 ETKİNLİĞE 30 BİNİN ÜSTÜNDE KATILIM OLDU
Harcanan emeklerin karşılık bulduğu ve tüm Türkiye’den şu ana kadarki 3 gökyüzü etkinliğine katılımın 30 bini aştığını anlatan Bakan Varank, Saklıkent’i ise şöyle anlattı:

"Buranın ne farkı var, burada ikisi robotik olmak üzere tam otomatik 4 optik teleskobumuz Gözlemevi’nde bulunuyor. 500’e yakın ulusal ve uluslararası gözlem projesiyle çok sayıda keşfe de burada imza atıldı. Bu teleskopları ziyaret edebileceksiniz, ay, Satürn, Jüpiter, Güneşi incelediğimiz teleskobu sizler de inceleyebileceksiniz. Sadece gece değil, gün boyunca devam eden etkinliklerimiz var. Uzay ve astronomi dolu 4 gün sizleri bekliyor.”

Bir ülkenin bağımsızlığının teknolojik ve ekonomik bağımsızlığıyla eş değerde olduğunu belirten Varank, "İşte biz de tam bu noktada tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon Türkiye’yi teknoloji üretiminde global bir üs yapmanın adımıdır. Savunma sanayiinden otomotiv sektörüne, uzay bilimlerinden yazılım teknolojilerine kadar ortaya koyduğumuz politikaların bir bütünüdür” dedi.

İLK TOGG’LAR 29 EKİM’DE ÜRETİM BANDINDAN İNİYOR

İLK TOGG’LAR 29 EKİM’DE ÜRETİM BANDINDAN İNİYOR
Bu vizyon çerçevesinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini de söyleyen Bakan Varank, "Savunma sanayiinde ülkemizin ortaya koyduğu başarı herkesin malumu. Bayraktar’dan TCG Anadolu gemisi ve milli muharip uçağa kadar birçok kritik teknolojiyi artık yerli ve milli imkanlarımızla kendimiz geliştirebiliyoruz. Ürettiğimiz İHA’lar şimdiden savaşların kaderini değiştirmeye başladı. Otomotiv sektöründe TOGG’la tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Doğuştan elektrikli bu teknolojik aracımızla değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe yeni bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 29 Ekim’de TOGG fabrikasının açılışını yaparak ilk seri üretim araçları üretim bandından indireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde 100 yıllık bir hayali gerçekleştirerek insanımızın aslında inandığında neleri başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olacağız.”

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hükümet olarak titizlikle üzerinde durdukları milli uzay programına hız kesmeden devam ettiklerini de anlatan Bakan Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ilk Türk’le ilgili seçim süreci hakkında da şu açıklamada bulundu:

"Milli gözlem uydumuzu inşallah 2023 yılı başında yörüngesine fırlatacağız. Seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceğiz. Buradaki seçim süreci büyük titizlikle devam ediyor ve bu topluluk içerisinde oraya canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu süre bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız.”

18-21 Ağustos tarihleri arasındaki Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde Türkiye’nin 52 ilinden gökyüzü meraklıları, 30 teleskop ve 78 astronomun rehberliğinde saat 04.00’e kadar tüm gezegenler ve gök cisimlerini inceleyecek, gündüzleri de eğitim seminerleri düzenlenecek. (DHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
uzay Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son

Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son

Sosyal medyayı sallayan sözler! "Ben şortla, etekle gezemezken onların ne işi var?"

Sosyal medyayı sallayan sözler! "Ben şortla, etekle gezemezken onların ne işi var?"

Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!

Mahmutyazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı!

İlginizi Çekebilir

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.