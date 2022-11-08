Uzaydan geldiğini düşünüyor... 10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü! "Satın almak istediler..."

"DÜNYA DIŞINDAN BANA GÖNDERİLEN BİR MEKTUP"

Üzüntümü paylaşmak yerine araştırmalarıma devam ettim. Değişik denemelere tabi tuttum. Kırdığım parçaları yakıp erittim ve maddenin değiştiğini gördüm. Bunu kendime dünya dışından gelen bir mektup, bir mesaj olarak algıladım. Günümüzde bunu artık paylaşma zamanının geldiğini fark ettim. İnsanlık için belki bir faydası olur diye paylaşmak istedim. Çünkü günümüzde ülkemizde uzay ajansları değerli çalışmalar yapıyor. Biraz da bu çalışmalara destek olmak için çıkarttım. Bu elementlere, bu bilgilere ulaşabilmek için milyon dolarlar harcanıyor. Bu elementler bu taşla elimize gelmiş. Ben istiyorum ki bu değerlendirilsin, araştırılsın. Milyon dolarları harcamaya gerek yok zaten bilgi gelmiş, elimizde duruyor. Önemli olan bilgiyi paylaşmak. Gerçekten bu konularla ilgilenenlerin, değer verenlerin bize ulaşmasını istiyorum" dedi.