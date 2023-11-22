'Uzaylı Meyveş Nine'nin gizemi! Adına örgüt bile kurdular: Torunu biz öldükten sonra mezarımızın üstünü kapatın demiş

Trabzon'da resmi kayıtlara göre 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş Morçol'un uzaylı olduğunun hikayesi, torunu olan ve ABD'de NASA'da görev yaptığı yıllarda "yıldız number" adı verilen formülü ile tanınan Prof. Dr. Alaattin Yıldız'ın ninesini ünlü UFO Bilimcisi Prof. Dr. Derek Cooper'e anlatması ile başladı.



ABD’DE UZAYLI OLDUĞUNA İNANILAN MEYVEŞ NİNE

Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti.

O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kuruldu.

Yıllardır gizemini koruyan Meyveş ninenin mezarını son olarak 2004 yılında UFO anıtı yapmayı düşünen ABD'li bilim adamı Ufolog Derek Cooper, Alaattin Yıldız ile birlikte ziyaret etti.

130 yıl yaşadığı iddiasıyla dünya gündeminde sıkça yer alan Meyveş nine, torunu Alaattin Yıldız'ın 2008 yılında vefat etmesinin ardından gizemi ile birlikte unutulmaya başladı.