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Uzman isim 4 farklı senaryoyu açıkladı: Marmara için korkunç deprem uyarısı! "7.8 büyüklüğünde deprem üretir"

17.03.2024 10:28
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Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara'da beklenen depremle ilgili olası senaryoları açıkladı. Marmara'da kırılabilecek fayların 4 farklı senaryosunun bulunduğunun altını çizen Kutoğlu, Tekirdağ segmentinin en gergin ve kırılmaya en yakın fay segmenti olduğunu ifade etti. Depremin 7-7.1, 7.4, 7.6 ve 7.8 büyüklüklerinde olabileceğini ifade eden Kutoğlu bu 4 senaryonun nasıl gerçekleşebileceğini açıkladı.

ZBEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Geomatik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, beklenen büyük İstanbul depremi için önemli açıklamalarda bulundu. Kutoğlu ayrıca Marmara'da 2-3 bin yılda bir olacak bir deprem yaşanırsa, 4 fay kolunun birden kırılacağını ve depremin 7.8 büyüklüğüne ulaşmasının mümkün olduğunu söyledi. Uzman isim yapılması gerekenleri açıkladı. Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Uzman isim 4 farklı senaryoyu açıkladı: Marmara için korkunç deprem uyarısı! "7.8 büyüklüğünde deprem üretir"

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, geliştirdikleri afet radar uydularından elde edilen Türkiye'nin yer kabuğu hareketleri haritasına göre, Kuzey Anadolu Fay (KAF) Hattı'nın geçtiği noktalardaki renk farklılıklarının hareket hızı farklılığından oluştuğunu belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu, "Bu hareket farkı, fayların enerji biriktirmesinin ana sebebi; bu da depremle sona eriyor.

Haritada, İzmit'te KAF'ın denize girdiği bölge ile Tekirdağ'da karaya çıktığı bölgede, hareket hızlarının aynı olduğu görülüyor. Bu, Marmara Denizi'nin doğu yakasındaki hareket mekanizması ile batı yakasında, Tekirdağ'daki hareket mekanizması aynı. Bu mekanizma aktarım yapıyor. Hareket, enerji biriktirme olayı, Marmara Denizi içerisinde de aynı hızla devam ediyor. Marmara Denizi'nin içerisinde bir enerji birikiminden ortaya bir deprem çıkması söz konusu" diye konuştu.

'KIRILMAYA EN YAKIN, TEKİRDAĞ SEGMENTİ'

'KIRILMAYA EN YAKIN, TEKİRDAĞ SEGMENTİ'

Geliştirdikleri yazılım ile hareket hızı farklılıklarından Marmara Denizi'ndeki gerinim değerlerini hesapladıklarını aktaran Prof. Dr. Kutoğlu, "Adalar segmenti, Avcılar segmenti, Kumburgaz segmenti, Tekirdağ segmenti ve Ganos segmentini görüyoruz. Burada gerinimi en yüksek segment, Tekirdağ segmenti. Haritaya baktığımız zaman en tehlikeli, kırılmaya en yakın segment, Tekirdağ segmenti olarak gözüküyor.

Yaklaşık 50 kilometre boyu olan Tekirdağ segmenti tek başına kırılırsa; 7- 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir. Ama 2 parça aynı anda kırılırsa o zaman 7.4 büyüklüğünde bir deprem karşımıza çıkar. 3 segmentin kırılması durumunda 7.6'lık bir depremle karşılaşabiliriz. Çok yakın bir ihtimal değil ama Ganos Fayı da onunla kırılırsa, kimse ihtimal vermiyordu ama Maraş depreminde böyle bir deprem yaşadık.

Marmara'da da 2-3 bin yılda 1 olacak deprem yaşanırsa, 4 kol birden kırılırsa; o zaman depremin 7.8 büyüklüğüne kadar ulaşması mümkün" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara
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