Uzmanı paylaştı: Porno izlemek hayatları mahvediyor! Eğer bu şekilde izliyorsanız sorun büyük

Pornonun gerçek hayatta partnerleriyle cinsel yaşamlarına nasıl müdahale edebileceğinden bahsediyorlardı. Yatmadan hemen önce izlerlerse, partnerleriyle uyumaya olan ilgilerini yitirdiklerini açıkladılar. Benzer şekilde, artık çevrimiçi olarak 7/24 erişilebilen bir dizi porno olduğu için, partnerleriyle seks yapma ilgilerini kaybedip kaybetmediklerini sorguladılar. İnsanların artık gerçek hayattaki cinsel partnerlere ihtiyacı olup olmadığını sorguladılar, çünkü cinsel arzularını porno izlemekten ayırabileceklerini gördüler. Her ikisi de gerçek hayattaki cinsel yaşamlarına bir şans vermek için kısa süreler boyunca porno izlemekten kaçındıklarını itiraf etti.

Porno, cinsel tatmin söz konusu olduğunda sınırı dolduruyor olabilir mi? Artık her zamankinden daha fazla bekar insan var. Veriler, bekarların ABD yetişkin nüfusunun giderek daha büyük bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Yeni bir Pew Araştırma Merkezi analizine göre, 1990'da yüzde 29 olan, 25 ila 54 yaş arasındaki her 10 yetişkinden dördü bekar. Bu kadar insanın bekar olmasının nedeni porno izlemeleri olabilir mi?

GERÇEK DÜNYADAKİ PARTNERİNİ HEYECAN VERİCİ BULMUYORLAR

Peki bu 2022'de aşk hayatımızı nasıl etkiliyor? Sex and Porn Addiction – Healing and Recovery adlı kitabın yazarı Scott Brassart'a göre, bu hem porno bağımlıları yaratıyor hem de cinsel işlev bozukluğu yaratıyor. Brown Üniversitesi mezunu, "cinsel hayatlarının büyük çoğunluğunu, sonsuz ve sürekli değişen, yoğun tahrik edici cinsel imgeleri arayarak, seyrederek ve bundan zevk alarak geçiren erkeklerin - her yeni görüntüyle taze bir adrenalin ve dopamin sarsıntısı yaşadıklarını" keşfetti. “Sonra zamanla, gerçek dünyadaki bir ortak tarafından yaratılan heyecanın ölçülemediğini buluyorlar. Tek bir gerçek dünya partneri, uyarılma yaratmak veya sürdürmek için yeterli değildir. Belki de bunu gemiye almanın, pornoyu bir süre sessize almanın ve gerçek dünyaya çıkmanın zamanı geldi."