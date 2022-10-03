Uzmanı paylaştı: Porno izlemek hayatları mahvediyor! Eğer bu şekilde izliyorsanız sorun büyük

Cinsellik ergenlik sürecinde başlayan doğal ihtiyaçlarımızdan. Cinsellik ile ilgili üstü kapalı birçok soru bulunuyor. Toplumda cinsellik konuşulmadığı için uzmanlar bu konularda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. İnternet üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşılan pornografik görüntüler, videolar insanların cinsellik ihtiyacını gidermesine yardımcı olsa da bazı noktalarda risk oluşturabiliyor. Porno izleyen kişiler bir süre sonra porno bağımlısı olarak gerçeklikten kopabiliyor, cinsellik beklentileri gerçek dışı olabiliyor veya sosyal ilişkilerinde kopukluk görülebiliyor. Jana Hocking, podcast'te dinlediği porno konuşması ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

PORNO İZLEMENİN ZARARLARI

PORNO SAYESİNDE PARTNERLERDEN UZAKLAŞILIYOR Pornonun gerçek hayatta partnerleriyle cinsel yaşamlarına nasıl müdahale edebileceğinden bahsediyorlardı. Yatmadan hemen önce izlerlerse, partnerleriyle uyumaya olan ilgilerini yitirdiklerini açıkladılar. Benzer şekilde, artık çevrimiçi olarak 7/24 erişilebilen bir dizi porno olduğu için, partnerleriyle seks yapma ilgilerini kaybedip kaybetmediklerini sorguladılar. İnsanların artık gerçek hayattaki cinsel partnerlere ihtiyacı olup olmadığını sorguladılar, çünkü cinsel arzularını porno izlemekten ayırabileceklerini gördüler. Her ikisi de gerçek hayattaki cinsel yaşamlarına bir şans vermek için kısa süreler boyunca porno izlemekten kaçındıklarını itiraf etti.

BEKARLARIN SAYISININ ARTMA NEDENİ PORNO OLABİLİR Porno, cinsel tatmin söz konusu olduğunda sınırı dolduruyor olabilir mi? Artık her zamankinden daha fazla bekar insan var. Veriler, bekarların ABD yetişkin nüfusunun giderek daha büyük bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Yeni bir Pew Araştırma Merkezi analizine göre, 1990'da yüzde 29 olan, 25 ila 54 yaş arasındaki her 10 yetişkinden dördü bekar. Bu kadar insanın bekar olmasının nedeni porno izlemeleri olabilir mi?

KADINLARIN CİNSELLİK İSTEKLERİ YENİ GÖRÜLÜYOR Hocking, "Kadın cinsel gücünün bu parlak yeni dalgasını görüyoruz. Kadınlar artık en sevdikleri seks oyuncaklarını açıkça tartışıyorlar, en sevdiğimiz etkileyicilerin en son arsız çevrimiçi satın alımları hakkında çıldırdığını görüyoruz. Tartışmalı görüş olarak bazı cinsel tatminleri elde etmek için ortak olma ihtiyacı gereksiz mi?! Eskiden pornografik görüntülere ulaşmak çok daha zordu. Ancak şimdi ileri sarıyoruz ve gençler sadece telefonlarını alıp bir dizi cinsel tercihi tarıyor. Esaret, lezbiyen, şehvetli, kaba, liste uzayıp gidiyor.