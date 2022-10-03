HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanı paylaştı: Porno izlemek hayatları mahvediyor! Eğer bu şekilde izliyorsanız sorun büyük

Uzmanı paylaştı: Porno izlemek hayatları mahvediyor! Eğer bu şekilde izliyorsanız sorun büyük

03.10.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porno izleme alışkanlığı genellikle ergenlik döneminde başlıyor. Birçok genç ve yetişkin zamanlarının büyük çoğunluğunu cinsel içeriklere bakarak geçiriyor. Yıllardır merak edilen konular arasında yer alan porno izlemek zararlı mı? Porno izlemenin sağlığa olan etkileri nedir? bulunuyor. Bu sorular kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. Uzmanlar pornografik içeriklerin cinsel sorunlara yol açma ihtimali hakkında uyarılarda bulunuyor.

Cinsellik ergenlik sürecinde başlayan doğal ihtiyaçlarımızdan. Cinsellik ile ilgili üstü kapalı birçok soru bulunuyor. Toplumda cinsellik konuşulmadığı için uzmanlar bu konularda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. İnternet üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşılan pornografik görüntüler, videolar insanların cinsellik ihtiyacını gidermesine yardımcı olsa da bazı noktalarda risk oluşturabiliyor. Porno izleyen kişiler bir süre sonra porno bağımlısı olarak gerçeklikten kopabiliyor, cinsellik beklentileri gerçek dışı olabiliyor veya sosyal ilişkilerinde kopukluk görülebiliyor. Jana Hocking, podcast'te dinlediği porno konuşması ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

PORNO İZLEMENİN ZARARLARI

PORNO SAYESİNDE PARTNERLERDEN UZAKLAŞILIYOR

PORNO SAYESİNDE PARTNERLERDEN UZAKLAŞILIYOR
Pornonun gerçek hayatta partnerleriyle cinsel yaşamlarına nasıl müdahale edebileceğinden bahsediyorlardı. Yatmadan hemen önce izlerlerse, partnerleriyle uyumaya olan ilgilerini yitirdiklerini açıkladılar. Benzer şekilde, artık çevrimiçi olarak 7/24 erişilebilen bir dizi porno olduğu için, partnerleriyle seks yapma ilgilerini kaybedip kaybetmediklerini sorguladılar. İnsanların artık gerçek hayattaki cinsel partnerlere ihtiyacı olup olmadığını sorguladılar, çünkü cinsel arzularını porno izlemekten ayırabileceklerini gördüler. Her ikisi de gerçek hayattaki cinsel yaşamlarına bir şans vermek için kısa süreler boyunca porno izlemekten kaçındıklarını itiraf etti.

BEKARLARIN SAYISININ ARTMA NEDENİ PORNO OLABİLİR

BEKARLARIN SAYISININ ARTMA NEDENİ PORNO OLABİLİR
Porno, cinsel tatmin söz konusu olduğunda sınırı dolduruyor olabilir mi? Artık her zamankinden daha fazla bekar insan var. Veriler, bekarların ABD yetişkin nüfusunun giderek daha büyük bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Yeni bir Pew Araştırma Merkezi analizine göre, 1990'da yüzde 29 olan, 25 ila 54 yaş arasındaki her 10 yetişkinden dördü bekar. Bu kadar insanın bekar olmasının nedeni porno izlemeleri olabilir mi?

KADINLARIN CİNSELLİK İSTEKLERİ YENİ GÖRÜLÜYOR

KADINLARIN CİNSELLİK İSTEKLERİ YENİ GÖRÜLÜYOR
Hocking, "Kadın cinsel gücünün bu parlak yeni dalgasını görüyoruz. Kadınlar artık en sevdikleri seks oyuncaklarını açıkça tartışıyorlar, en sevdiğimiz etkileyicilerin en son arsız çevrimiçi satın alımları hakkında çıldırdığını görüyoruz. Tartışmalı görüş olarak bazı cinsel tatminleri elde etmek için ortak olma ihtiyacı gereksiz mi?! Eskiden pornografik görüntülere ulaşmak çok daha zordu. Ancak şimdi ileri sarıyoruz ve gençler sadece telefonlarını alıp bir dizi cinsel tercihi tarıyor. Esaret, lezbiyen, şehvetli, kaba, liste uzayıp gidiyor.

GERÇEK DÜNYADAKİ PARTNERİNİ HEYECAN VERİCİ BULMUYORLAR

GERÇEK DÜNYADAKİ PARTNERİNİ HEYECAN VERİCİ BULMUYORLAR
Peki bu 2022'de aşk hayatımızı nasıl etkiliyor? Sex and Porn Addiction – Healing and Recovery adlı kitabın yazarı Scott Brassart'a göre, bu hem porno bağımlıları yaratıyor hem de cinsel işlev bozukluğu yaratıyor. Brown Üniversitesi mezunu, "cinsel hayatlarının büyük çoğunluğunu, sonsuz ve sürekli değişen, yoğun tahrik edici cinsel imgeleri arayarak, seyrederek ve bundan zevk alarak geçiren erkeklerin - her yeni görüntüyle taze bir adrenalin ve dopamin sarsıntısı yaşadıklarını" keşfetti. “Sonra zamanla, gerçek dünyadaki bir ortak tarafından yaratılan heyecanın ölçülemediğini buluyorlar. Tek bir gerçek dünya partneri, uyarılma yaratmak veya sürdürmek için yeterli değildir. Belki de bunu gemiye almanın, pornoyu bir süre sessize almanın ve gerçek dünyaya çıkmanın zamanı geldi."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
porno internet seks Cinsellik Podcast cinsel işlev bozukluğu araştırma arzu bağımlılık bekar cinsel erkek kadın partner uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben şahsen öyle düşünmüyorum aksine içindeki patlamayı dışarı atıyorsun rahatlıyorsun neden zararlı herkes herşeye sahip deği bu ülkede mazen sanal bile olsa insana keyif veriyor tabii bu benim düşüncem siz ne düşünürsünüz bilemem bazen filmin içinde de porno var hayatı akışına bırakın böyle olumsuz düşünceler sizi yer bitirir

En Çok Okunan Haberler

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Büyük göç dalgası kapıda! O ülkeden dikkat çeken açıklama: Hazırız

Büyük göç dalgası kapıda! O ülkeden dikkat çeken açıklama: Hazırız

İsveç'te skandal görüntü! Yine PKK paçavraları ve Öcalan posterleri taşıdılar

İsveç'te skandal görüntü! Yine PKK paçavraları ve Öcalan posterleri taşıdılar

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Öyle bir şey yaptı ki! Maç önü taraftarları çıldırttı... Büyük tepki

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

O ülkedeki kritik seçimi ortak aday kazandı! Zafer konuşmasında NATO ve AB mesajı

O ülkedeki kritik seçimi ortak aday kazandı! Zafer konuşmasında NATO ve AB mesajı

İlginizi Çekebilir

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.