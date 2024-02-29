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    4. Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin’ önerisi!

    Uzmanından ‘yaşlanma karşıtı 13 besin’ önerisi!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.02.2024 01:27
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    Düzenli ve sağlıklı beslenmenin hücre hasarını önlediğini ve yaşlanmayı yavaşlattığını belirten Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, hücreleri canlandıran ve yaşlanma karşıtı 13 besini tek tek sıraladı.

    Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, hücrelerin enerji elde etmek, tamir olmak, büyümek ve çoğalmak için tıpkı bir fabrika gibi çalışması gerektiğini söyledi. Hücre yaşlanmasının doku veya organ yaşlanması ile eşdeğer olduğunu da aktaran Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, düzenli ve sağlıklı beslenerek hücrelerin daha çok enerji üretip daha az atık madde biriktirdiğini ve böylelikle hücre hasarını önlenerek yaşlanmanın yavaşladığını belirtti.

    YAŞLANMA KARŞITI 13 BESİN!

    "SU VÜCUTTA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ŞEYDİR"

    "SU VÜCUTTA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ŞEYDİR"
    Tükettiğimiz bazı yiyeceklerin vücudun daha sağlıklı yaşlanmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Can, vücudu ‘zırh’ gibi koruyan besinleri şöyle sıraladı sıraladı:

    Su: Vücudumuzdaki tüm hücrelerin enerji elde etmek ve oluşan atık maddeleri atabilmek için en çok ihtiyaç duyduğu şey. Beyin, karaciğer, böbrek, kalp gibi iç organların sağlıklı çalışması sağlarken cildin daha canlı görünmesini ve kırışıklıkların önlenmesini sağlar. Günde en az 2 litre su tüketmek genç kalmanın ilk basamağı.

    Ceviz: En iyi bitkisel omega-3 kaynaklarından. Beyin sağlığı ve bilişsel fonksiyonların sürdürülmesi için olmazsa olmaz bir besin. Cilt yapısının gerginliğinin korunmasına yardımcı olurken bağışıklığı güçlendirir.

    Avokado: Birçok vitamin ve mineralden zengin bu besin maddesi özellikle hücrelerde biriken atık maddelerin atılmasında görevlidir. Cildin nem kaynağı olan bu besin cildin daha geç kırışmasına parlak görünmesini sağlar.

    Yeşil Çay: Antioksidan etkisi oldukça yüksektir. Bu açıdan cilt hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra güneşe ve yaşa bağlı cilt lekelerin oluşumunu da önler.

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    ceviz domates elma üzüm yeşil çay yaşlılık su hücre hücreler
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