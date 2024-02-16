Uzmanlar uyardı: 'Ciddi kazalara yol açabilir' Bu belirtiler varsa hemen hekime başvurun

Uyurken solunum zorluğu çeken kişilerin oksijen düşmesi, oksijensiz kalma ve buna bağlı derin uykuya dalamama veya tam uykusunu alamama sorunları yaşadığına değinen Dr. Turan, “Bu hastalar daha çok solunumsal yönden incelendiğinde genelde KOAH veya astım hastalarında ya da obeziteye bağlı tabloda geliştiğini görüyoruz. Bu durumda medikal tedavi dışında ayrıca cihaz destek tedavileri de uyguluyoruz. Bu da apne hipopne indeksi belli bir derecenin üzerinde olan hastalarımıza uygulanıyor. Burada sorunun santral mi yani beyinden kaynaklı mı yoksa obstrüktif yani boğaz ya da burundan kaynaklı olduğunun ayrımını yapmak gerekiyor. Eğer santralse bu durumda cihaz ve normal astım, KOAH tedavisi yeterli oluyor. Fakat sorun obstrüktifse, hastayı göğüs hastalıkları, nöroloji ve KBB’den oluşan bir konseyde değerlendiriyoruz. Konseyde gerekli görüldüğü takdirde ise KBB hocalarımızın desteğiyle operasyon planlamasına geçiyoruz” diye konuştu.