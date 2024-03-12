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    4. Uzmanlar uyardı: Hurma alırken bunlara dikkat edin!

    Uzmanlar uyardı: Hurma alırken bunlara dikkat edin!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.03.2024 11:27
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    Ramazan ayının en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan hurma hakkında uzmanlar uyardı. Bazı hurmaların dışı daha parlak olurken bazıları daha mat olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan bazı hurmalar elde yapış yapış bir his bırakabiliyor. Ramazan ayında en iyi ve doğal hurmayı satın alabilmek için bu uyarıları dikkate almanızda fayda var.

    Genelde Ramazan ayında Medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Ali Demirci, “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor” dedi.

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    Hurma fiyatlarının 150 ila 500 lira arasında değiştiğini belirten Ali Demirci, “Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor” diye bilgi verdi.

    İÇİ KOYU RENK OLMAMALI

    İÇİ KOYU RENK OLMAMALI

    Hurma almadan önce eğer imkanınız varsa ortadan ikiye bölün ve içinin ne renk olduğuna dikkat edin. Eğer içi koyu bir renkse bu hurmanın bozulmaya başladığının bir göstergesidir.

    DIŞI YAPIŞ YAPIŞ OLMAMALI

    DIŞI YAPIŞ YAPIŞ OLMAMALI

    Bazı hurmaları elinize aldığınız zaman dışı yapış yapış olur ve elinizde sanki şerbetli bir tatlıya dokunmuş gibi bir his bırakır. İşte bu tarz hurmaların dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüştür. Bu sebeple dışı yapış yapış olan hurmalardan uzak durmanız gerekir.

    DIŞI PARLAK OLMAMALI

    DIŞI PARLAK OLMAMALI

    Doğada yetişen hiçbir meyvenin kabuğu parıl parıl parlamadığı gibi hurmanın da parlamaz. Ancak maalesef satıcılar ürünlerini satmak adına bazı tekniklerle hurmanın daha iştah açıcı durması için dış yüzeyini parlatıyor. Bu sebeple dışı parıl parıl parlayan hurmadan da uzak durulması gerekiyor.

    GLİKOZ İÇERMEMELİ

    GLİKOZ İÇERMEMELİ

    Açıkta satın aldığınız hurmalarda bu durumu tespit edebilmeniz oldukça zor olsa da pakette aldığınız ürünlerin ambalajında mutlaka neler içerdiği yazmak zorunda. Bu sebeple eğer ambalajlı hurma tercih ediyorsanız glikozla tatlandırılmadığından emin olmalısınız. Aksi halde hurma size faydadan çok zarar verecektir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Oruç hurma Ramazan iftar
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