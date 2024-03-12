Vahşetin tanığı konuştu, mahkeme salonu buz kesti! 'Elinde bıçakla dışarı çıktı, üstü kan içindeydi...'

'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI'

Davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yavlak ile Sümeyye Yavlak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tanık olarak dinlenen Sümeyye Yavlak'ın iş arkadaşı F.G.A., Sümeyye Yavlak'ın eşinden şiddet gördüğünü, 10 gün iş göremez raporu alarak boşanma davası açtığını anlattı. Olay günü Mehmet Yavlak'ın markete geldiğini ve Sümeyye Yavlak ile hararetli şekilde tartıştığını aktaran F.G.A., tartışmanın ardından Sümeyye Yavlak'ın depoya indiğini ve kendisine 'Mehmet ayrılınca bana haber verir misin?' dediğini söyledi. Tanık F.G.A., “Sanık Mehmet Yavlak, yaklaşık 10 dakika sonra ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında tekrar geldi. Hemen Sümeyye'ye haber verdim. Sümeyye marketin altındaki depoya indi ve giriş kapısını kilitledi. Sanık, maktulü sorduğunda aşağıda olduğunu ve sakin kalmasını söyledim. Bana kapıyı açmamı yoksa benim için kötü olacağını söyledi. Müşteriler varken raflardan kavanozları alarak depo kapısının camlarını kırdı ve aşağıya indi. Müşterilerle birlikte dışarı kaçtık. Yaklaşık 5 dakika sonra elinde bıçakla dışarı çıktı. Üstü kan içindeydi. Hemen market sorumlusunu aradım. Markete girdim ve 'Sümeyye' diye seslendim. İçeriden ses gelmeyince tekrar çıktım. Polis ve 112 unsurlarının gelmesini bekledim. Market sorumlusu Okan Özçetin'in marketin içerisine girmesiyle Sümeyye'nin öldüğünü öğrendim" dedi.