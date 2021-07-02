KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Vajinismus nedir, vajinismus tedavisi nasıl yapılır?

Vajinismus nedir, vajinismus tedavisi nasıl yapılır?

02.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vajinismus, tedavisi mümkün olan bir hastalık olmasına rağmen, hastalık olarak kabul edilmediği ve tedavisinin ertelendiği durumlarda kişinin özgüvenine, ilişkilerine ve evliliğine oldukça zarar verir. Vajinismus sorunu hakkında doğru bilinen bazı yanlışlar vardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Vajinismus, cinsel birliktelik sırasında istemsizce görülen kas kasılması olarak ifade edilir. Çoğunlukla psikolojik nedenlerden kaynaklanan bu cinsel işlev bozukluğu ilişkide kadınların acı çekmesiyle kendisini belli eder. Ancak toplum genelinde vajinismus hakkında şehir efsanesi haline gelen bazı bilgiler yayılmıştır.

VAJİNİSMUSTA DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ

Cinsel birliktelik iki tarafın karşılıklı olarak rahat hissettiği sürece sağlıklı olabilir. Kadının korku ve kaygılarından dolayı ilişkiye izin vermemesi vajinismus için yapılan en yaygın tanımlamadır.

YANLIŞ 1: Vajinismus zamanla kendiliğinden düzelir.

YANLIŞ 1: Vajinismus zamanla kendiliğinden düzelir.
Vajinismus psikolojik bir hastalıktır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Vajinismusun kendiliğinden geçmesini bekleyerek yıllar geçer. Doğru yöntemler kullanıldığında tedavisi çok kolay olan vajinismusta, tedaviyi erteleyen kadınlar kendi mutluluklarından çalarlar ve evliliklerine zarar verirler. Bu nedenle vajinismus sorununuzun kendiliğinden geçmesini  bekleyerek boşa zaman kaybetmeyin ve en kısa sürede cinsel terapi eğitimi olan bir jinekoloğa başvurun.

YANLIŞ 2: Kendini zorlayarak denemeye devam edilmelidir.

YANLIŞ 2: Kendini zorlayarak denemeye devam edilmelidir.
Vajinismusu olan kadın, cinsel ilişki sırasında vajen kaslarını kasarak cinsel ilişkiye izin vermez. Kadının kendini zorlayarak cinsel ilişkiye girmeye çalışması, kasılmış olan vajen girişinde travmaya neden olarak kadının cinsel ilişkiden daha da korkmasına yol açar.  Bilinçsizce yapılan kendi kendine tedavi, bu süreci daha da zorlaştırır.

YANLIŞ 3: Vajinismus tedavi edilemez.

YANLIŞ 3: Vajinismus tedavi edilemez.
Vajinismus %100 tedavisi olan bir hastalıktır ve kişiye özel uygulanan doğru bir tedavi ile 1-5 seansta çözüme kavuşturulur. Vajinismus tedavisinin ardından kişi sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabilir.

YANLIŞ 4: Vajinismus çok az kadında görülür.

YANLIŞ 4: Vajinismus çok az kadında görülür.
Vajinismus özellikle Doğu ülkelerinde daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de de her 10 kadından 1'inde vajinismus sorununa rastlanmaktadır. Vajinismusa sahip olan kadınlar,  bu durumu paylaşmaktan çekindikleri için sadece kendilerinde böyle bir sorun olduğunu düşünürler. Muayane olmaktan korktukları için ise jinekoloğa başvurmazlar ve bu sorunla yıllarca mücadele etmek zorunda kalırlar.

YANLIŞ 5: Vajinismus hastaları gebe kalamaz.

YANLIŞ 5: Vajinismus hastaları gebe kalamaz.
 Doğru bilinen yanlışlardan biri de vajinismus hastası bir kadının gebe kalamayacağı düşüncesidir. Fakat düşük bir ihtimal de olsa, tam bir cinsel birleşme olmadan da gebe kalmak mümkündür. Erkeğin dış genital bölgeye yaklaşabildiği bir cinsel ilişkide, erkeğin vulvaya yani kadının dış genital bölgesine boşalması sonucu vajinanın dış kısmındaki spermler yüzerek tüplere ulaşabilir ve yumurtayı dölleyebilir, böylece gebelik gerçekleşebilir. Kimi durumlarda ise, vajinismus hastaları tüp bebek veya aşılama yolları ile gebe kalma yoluna gidebilirler. Ancak gebe kalmak ve çocuk sahibi olmak vajinismus hastalığını ortadan kaldırmaz. Vajinismus, tedavi edilmediği sürece cinsel ilişkiye girme problemi devam edecektir. 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
vajinismus Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Gece saatlerinde gerginlikler yaşanabilir!

Gece saatlerinde gerginlikler yaşanabilir!

Influencerlardan ilham alınan mayo ve bikini önerileri

Influencerlardan ilham alınan mayo ve bikini önerileri

Damar tıkanıklığına bile neden oluyor! 3. aydan sonra görülüyorsa...

Damar tıkanıklığına bile neden oluyor! 3. aydan sonra görülüyorsa...

Siz de bu sorunlardan yakınıyor musunuz? Test ederek öğrenin!

Siz de bu sorunlardan yakınıyor musunuz? Test ederek öğrenin!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ten rengine karşı çıktılar! Cevabı çok sert oldu

Ten rengine karşı çıktılar! Cevabı çok sert oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Yaşını öğrenenler inanmıyor

İşte işin püf noktası! Suyun içinde 45 derece açıyla durursanız...

İşte işin püf noktası! Suyun içinde 45 derece açıyla durursanız...

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Bella Hadid de bu tekniği uyguluyormuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.