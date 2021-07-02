Vajinismus nedir, vajinismus tedavisi nasıl yapılır?

Vajinismus, cinsel birliktelik sırasında istemsizce görülen kas kasılması olarak ifade edilir. Çoğunlukla psikolojik nedenlerden kaynaklanan bu cinsel işlev bozukluğu ilişkide kadınların acı çekmesiyle kendisini belli eder. Ancak toplum genelinde vajinismus hakkında şehir efsanesi haline gelen bazı bilgiler yayılmıştır.

VAJİNİSMUSTA DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ

Cinsel birliktelik iki tarafın karşılıklı olarak rahat hissettiği sürece sağlıklı olabilir. Kadının korku ve kaygılarından dolayı ilişkiye izin vermemesi vajinismus için yapılan en yaygın tanımlamadır.

YANLIŞ 1: Vajinismus zamanla kendiliğinden düzelir. Vajinismus psikolojik bir hastalıktır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Vajinismusun kendiliğinden geçmesini bekleyerek yıllar geçer. Doğru yöntemler kullanıldığında tedavisi çok kolay olan vajinismusta, tedaviyi erteleyen kadınlar kendi mutluluklarından çalarlar ve evliliklerine zarar verirler. Bu nedenle vajinismus sorununuzun kendiliğinden geçmesini bekleyerek boşa zaman kaybetmeyin ve en kısa sürede cinsel terapi eğitimi olan bir jinekoloğa başvurun.

YANLIŞ 2: Kendini zorlayarak denemeye devam edilmelidir. Vajinismusu olan kadın, cinsel ilişki sırasında vajen kaslarını kasarak cinsel ilişkiye izin vermez. Kadının kendini zorlayarak cinsel ilişkiye girmeye çalışması, kasılmış olan vajen girişinde travmaya neden olarak kadının cinsel ilişkiden daha da korkmasına yol açar. Bilinçsizce yapılan kendi kendine tedavi, bu süreci daha da zorlaştırır.

YANLIŞ 3: Vajinismus tedavi edilemez. Vajinismus %100 tedavisi olan bir hastalıktır ve kişiye özel uygulanan doğru bir tedavi ile 1-5 seansta çözüme kavuşturulur. Vajinismus tedavisinin ardından kişi sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayabilir.

YANLIŞ 4: Vajinismus çok az kadında görülür. Vajinismus özellikle Doğu ülkelerinde daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de de her 10 kadından 1'inde vajinismus sorununa rastlanmaktadır. Vajinismusa sahip olan kadınlar, bu durumu paylaşmaktan çekindikleri için sadece kendilerinde böyle bir sorun olduğunu düşünürler. Muayane olmaktan korktukları için ise jinekoloğa başvurmazlar ve bu sorunla yıllarca mücadele etmek zorunda kalırlar.