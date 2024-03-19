Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Akın akın geliyorlar: 5 Nisan'a kadar sürecek

10 gün önce İran'daki seyahat acenteleriyle iletişime geçtiklerini, burada alıveriş festivaline girecek olan firmaların indirim oranlarını ve buradaki aktiviteleri kendilerine ifade ettiklerini anlatan Takva, "Orada afişleme ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle Batı Azerbaycan, Tebriz, Urmiye, Hoy gibi İran'ın çeşitli kentlerinde farkındalık çalışmaları yürüttük. Umuyor ve diliyorum ki; 15 Mart itibarıyla başlayan ve 5 Nisan'a kadar sürecek olan bu süreçte özellikle yerel yönetimler yani büyükşehir belediyesi ve diğer kurumlarla bu etkinlik zenginleşecek ve keyifli bir sürece evrilecek diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu festival, Van'ı gelecekte salt İran turizm pazarı üzerinden değil, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi ve diğer hedef pazarlar üzerinde de fark yaratacak bir düzeye ulaşır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İpekyolu ve Edremit Belediyelerini de kapsama dahil ettik. Bu süreçte birtakım etkinlikler yapılacak" diye konuştu.