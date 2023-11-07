Vatandaşa yedirdikleri yemekleri hazırladıkları ortam mide bulandırdı! Hatay'da yabancı uyruklu şahsın lokantası kapatıldı

Belen ilçesinde yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak faaliyet yürüttüğü lokantaya zabıta denetim yaptı. Belediye ekipleri hijyen koşullarına aykırı satışı tespit edilen iş yerini kapattı. İşte pisliği ve dağınıklığıyla mide bulandıran o lokantadan görüntüler...
Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor.
Zabıta ekipleri, Sarımazı Mahallesi’nde gıda sektöründe kaçak olarak faaliyetini sürdüren iş yerinde denetim yaptı.
Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi.
Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.
Kaçak lokantanın içinde bulunduğu hal ise mide bulandırdı.