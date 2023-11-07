Vatandaşa yedirdikleri yemekleri hazırladıkları ortam mide bulandırdı! Hatay'da yabancı uyruklu şahsın lokantası kapatıldı

Belen ilçesinde yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak faaliyet yürüttüğü lokantaya zabıta denetim yaptı. Belediye ekipleri hijyen koşullarına aykırı satışı tespit edilen iş yerini kapattı. İşte pisliği ve dağınıklığıyla mide bulandıran o lokantadan görüntüler...

