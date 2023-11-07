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  4. Vatandaşa yedirdikleri yemekleri hazırladıkları ortam mide bulandırdı! Hatay'da yabancı uyruklu şahsın lokantası kapatıldı

Vatandaşa yedirdikleri yemekleri hazırladıkları ortam mide bulandırdı! Hatay'da yabancı uyruklu şahsın lokantası kapatıldı

07.11.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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Hijyen koşullarının adının geçmediği bir lokanta daha kapatıldı. Hatay'da yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği iş yerinden gelen görüntülerde vatandaşa sunulan yemeklerin hazırlandığı ortam mideleri bulandırdı.

Belen ilçesinde yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak faaliyet yürüttüğü lokantaya zabıta denetim yaptı. Belediye ekipleri hijyen koşullarına aykırı satışı tespit edilen iş yerini kapattı. İşte pisliği ve dağınıklığıyla mide bulandıran o lokantadan görüntüler...

Günün önemli manşetleri

LOKANTADA MİDE BULANDIRAN MANZARA

KAÇAK İŞ YERİNE ZABITA DENETİMİ

KAÇAK İŞ YERİNE ZABITA DENETİMİ

Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor.

Zabıta ekipleri, Sarımazı Mahallesi’nde gıda sektöründe kaçak olarak faaliyetini sürdüren iş yerinde denetim yaptı.

HİJYENİN H'Sİ YOK

HİJYENİN H'Sİ YOK

Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.

Kaçak lokantanın içinde bulunduğu hal ise mide bulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay lokanta

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