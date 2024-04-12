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  4. Vatandaşlar Amasra'ya akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı, takviye ekipler sevk edildi

Vatandaşlar Amasra'ya akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı, takviye ekipler sevk edildi

12.04.2024 18:34
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Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Bartın'ın Amasra ilçesine akın ettiler. İlçenin nüfusu 6 binden 500 binin üzerine çıkarken, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda vatandaşlar yürümekte zorlandı. İlçeye araç girişleri kapatılmış ve ek takviye ekipler sevk edilmişti.

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan ve Türkiye'de ise tek olan Güzelcehisar lav sütunlarını görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili boyunca, Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki mekana akın etti. Tatilciler, 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda 80 milyon yıllık yatay ve dikey bazalt lav sütunlarını ilgiyle izledi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde, tatilciler, tarihi ve turistik ilçe, 6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis, ilçeyi araç girişine kapattı. Amasra girişinde uzun araç kuyrukları oluştuğundan, trafik ekiplerinin kent merkezine araç almadığı görülürken, sürücüler ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü ve Büyük Liman sahaları, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirildi.

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'na gelen tatilciler, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı.

Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezip, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı denizden izledi.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Aşırı yoğunluk yaşanan bölgelere de Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 500 çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra
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