Vatandaşlar Amasra'ya akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı, takviye ekipler sevk edildi

Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan ve Türkiye'de ise tek olan Güzelcehisar lav sütunlarını görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili boyunca, Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki mekana akın etti. Tatilciler, 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda 80 milyon yıllık yatay ve dikey bazalt lav sütunlarını ilgiyle izledi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

