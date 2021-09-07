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VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman başlıyor?

07.09.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yüz binlerce öğrencinin gündeminde burs başvuru süreçleri yer alıyor. VGM, her sene başvurular arasında uygun gördüğü öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Belirli kriterlere göre sınıflandırma yapılıyor ve sonrasında kurumdan burs alacak öğrencilerin hangileri olduğu açıklanıyor. İşte merak edilenler...

Vakıflar Genel Müdürüğü (VGM) ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs veriyor. Burs sağlanırken öğrencilerin maddi durumu ve annesinin/babasının hayatta olup olmaması göz önünde bulunduruluyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçen sene ilköğretim ve ortaöğretim başvuruları ekim başında başlamış, yükseköğretim yani üniversite bursları ise 15 Ekim’de başlamıştı. Bu sene de başvuruların ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere sağlanıyor.
Kurum burs başvurularını “burs.vgm.gov.tr” adresi üzerinden alıyor. Burslar yükseköğretim ve ön lisans öğrencilerine 8 ay, MEB öğrencilerine ise 9 ay sağlanıyor.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM BURSU NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs verilmişti. Burs miktarının bu sene artacağı tahmin ediliyor. Yeni burs miktarı VGM tarafından açıklanacak.
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