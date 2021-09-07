VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu ne zaman başlıyor?

Vakıflar Genel Müdürüğü (VGM) ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs veriyor. Burs sağlanırken öğrencilerin maddi durumu ve annesinin/babasının hayatta olup olmaması göz önünde bulunduruluyor. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Geçen sene ilköğretim ve ortaöğretim başvuruları ekim başında başlamış, yükseköğretim yani üniversite bursları ise 15 Ekim’de başlamıştı. Bu sene de başvuruların ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere sağlanıyor.

Kurum burs başvurularını “burs.vgm.gov.tr” adresi üzerinden alıyor. Burslar yükseköğretim ve ön lisans öğrencilerine 8 ay, MEB öğrencilerine ise 9 ay sağlanıyor.