VGM burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 VGM bursu ne kadar, başvuru başladı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM burs miktarları merak ediliyor. Burs miktarının yanında burs için başvuruların başlayıp başlamadığı da merak konusu oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından VGM burs başvuru sayfasını araştırılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan duyuruda, ortaöğrenim için başvuruların 15 Ekim, yükseköğrenim için ise 1 Kasım'da başlayacağı bilgisi yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan 2021-2022 başvuru tarihleri şu şekilde: Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021, Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021, Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021.

VGM BURSU NE KADAR? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.