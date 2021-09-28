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VGM burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 VGM bursu ne kadar, başvuru başladı mı?

28.09.2021 03:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi 2021 - 2022 yılında da üniversite, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs imkanı sağlanacak. Öğrenciler ve veliler VGM tarafından verilen VGM burs miktarlarını merak ediyor. Burs miktarı kurum tarafından duyuruldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 VGM bursu ne kadar, başvuru başladı mı? İşte merak edilenler...

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM burs miktarları merak ediliyor. Burs miktarının yanında burs için başvuruların başlayıp başlamadığı da merak konusu oldu. Peki VGM burs başvurusu ne zaman?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından VGM burs başvuru sayfasını araştırılıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan duyuruda, ortaöğrenim için başvuruların 15 Ekim, yükseköğrenim için ise 1 Kasım'da başlayacağı bilgisi yer aldı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan 2021-2022 başvuru tarihleri şu şekilde: Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021, Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021, Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için yapılacak olan başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında www.vgm.gov.tr üzerinden alınacak.
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