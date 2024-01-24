Videoları sosyal medyayı salladı: 1 saat içinde bambaşka birine dönüşüyor! Günlük hayatta hiç makyaj yapmıyor ama yaptığında...

Birkaç ön dişi eksik olan bir makyaj sanatçısı, yaptığı makyajlar ve öncesi-sonrası videolarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kanada'dan 36 yaşındaki Sarah Andres, tüm görünümünü değiştiren inanılmaz makyaj becerileriyle takipçilerini adeta şaşkına çeviriyor. Andres'in bu görünümünü oluşturması, ne tür bir görünüm yaptığına bağlı olarak yaklaşık bir ila iki saatini alıyor.
Dailymail'de yer alan habere göre; bir bisiklet kazasında üst ön dişlerinden ikisini kaybeden güzellik fenomeni, makyajlarının her zaman güzel hissetmeyen kadınları güçlendirmesini umuyor, ancak çoğu zaman kendisini 'kedi balığı' olarak etiketleyen acımasız trollerin hedefi oluyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, kendi kendini yetiştirmiş makyaj sanatçısı günlük hayatında makyaj yapmamayı tercih ediyor, sadece güneş kremi ve nemlendirici kullanıyor ve makyajını sadece özel günlerde ya da videolar hazırlarken yapıyor.
Andres şöyle diyor: 'Makyajla oynamaya yaklaşık 25 yaşındayken başladım. Saatlerce YouTube videoları izledim ve pratik yaptım. Yine de hala öğreniyorum!'
Andres "İnternette çok sayıda olumlu geri bildirim alıyorum ki bu harika. Bazı olumsuz geri bildirimler de var ama umursamıyorum çünkü her zaman nefretten çok daha fazla sevgi var.' ifadelerini kullanıyor.
Andres 'Videoları hazırlamak çok eğlenceli. Yeni makyaj görünümleriyle yaratıcılığımı konuşturmayı seviyorum. Bunları internette yayınlıyorum çünkü makyaj videolarından hoşlanıyorum, bu yüzden dışarıda bunlardan hoşlanacak başka kadınlar da olduğunu düşündüm.' diyor.