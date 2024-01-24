Videoları sosyal medyayı salladı: 1 saat içinde bambaşka birine dönüşüyor! Günlük hayatta hiç makyaj yapmıyor ama yaptığında...

Birkaç ön dişi eksik olan bir makyaj sanatçısı, yaptığı makyajlar ve öncesi-sonrası videolarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kanada'dan 36 yaşındaki Sarah Andres, tüm görünümünü değiştiren inanılmaz makyaj becerileriyle takipçilerini adeta şaşkına çeviriyor. Andres'in bu görünümünü oluşturması, ne tür bir görünüm yaptığına bağlı olarak yaklaşık bir ila iki saatini alıyor.