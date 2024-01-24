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    4. Videoları sosyal medyayı salladı: 1 saat içinde bambaşka birine dönüşüyor! Günlük hayatta hiç makyaj yapmıyor ama yaptığında...

    Videoları sosyal medyayı salladı: 1 saat içinde bambaşka birine dönüşüyor! Günlük hayatta hiç makyaj yapmıyor ama yaptığında...

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    24.01.2024 17:02 | Son Güncelleme:
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    Makyajın görünümü bir hayli değiştirdiği çok açık ancak bazıları şaşırtıcı görünümler de yaratabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Kanada'daki sosyal medya fenomeni Sarah Andres. 36 yaşındaki güzellik fenomeni, yaptığı makyajın özelliklerine bağlı olarak 1-2 saat içinde sosyal medyayı sallayan görünümler ortaya koyarak takipçilerinin ilgi odağı oldu. Bisiklet kazasında üst ön dişlerini kaybeden fenomen, yaptığı makyajların kendisini her zaman güzel hissetmeyen kadınların güçlendirmesini istiyor.

    Birkaç ön dişi eksik olan bir makyaj sanatçısı, yaptığı makyajlar ve öncesi-sonrası videolarıyla sosyal medyayı sallıyor. Kanada'dan 36 yaşındaki Sarah Andres, tüm görünümünü değiştiren inanılmaz makyaj becerileriyle takipçilerini adeta şaşkına çeviriyor. Andres'in bu görünümünü oluşturması, ne tür bir görünüm yaptığına bağlı olarak yaklaşık bir ila iki saatini alıyor.

    "KADINLARIN, SAHİP OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜKLERİ KUSURLARDAN BAĞIMSIZ OLARAK GÜZEL OLDUKLARINI BİLMELERİNİ İSTİYORUM"

    Dailymail'de yer alan habere göre; bir bisiklet kazasında üst ön dişlerinden ikisini kaybeden güzellik fenomeni, makyajlarının her zaman güzel hissetmeyen kadınları güçlendirmesini umuyor, ancak çoğu zaman kendisini 'kedi balığı' olarak etiketleyen acımasız trollerin hedefi oluyor.

    GÜNLÜK HAYATTA HİÇ MAKYAJ YAPMIYOR

    GÜNLÜK HAYATTA HİÇ MAKYAJ YAPMIYOR

    Şaşırtıcı bir şekilde, kendi kendini yetiştirmiş makyaj sanatçısı günlük hayatında makyaj yapmamayı tercih ediyor, sadece güneş kremi ve nemlendirici kullanıyor ve makyajını sadece özel günlerde ya da videolar hazırlarken yapıyor.

    Andres şöyle diyor: 'Makyajla oynamaya yaklaşık 25 yaşındayken başladım. Saatlerce YouTube videoları izledim ve pratik yaptım. Yine de hala öğreniyorum!'

    Andres "İnternette çok sayıda olumlu geri bildirim alıyorum ki bu harika. Bazı olumsuz geri bildirimler de var ama umursamıyorum çünkü her zaman nefretten çok daha fazla sevgi var.' ifadelerini kullanıyor.

    Andres 'Videoları hazırlamak çok eğlenceli. Yeni makyaj görünümleriyle yaratıcılığımı konuşturmayı seviyorum. Bunları internette yayınlıyorum çünkü makyaj videolarından hoşlanıyorum, bu yüzden dışarıda bunlardan hoşlanacak başka kadınlar da olduğunu düşündüm.' diyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya makyaj güzellik eo
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