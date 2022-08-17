Vücudunuzla telefon şarj etmenin yolu bulundu: Kabus gibi sorun sonunda bitecek mi?

Herkesin bildiği üzere piller elektronik cihazlara enerji sağlıyor. Ancak günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazların sayısının artmasıyla şarj sorunu yaşamaya başladık. Başta akıllı telefonlarla kendini hissettiren şarj sorunu, günlük hayatta karşılaştığımız en büyük sorunlarımızdan biri olup çıkmasını sağladı. Ancak yakın bir gelecekte kabus yaşatan sorun ortadan kalkabilir. Bir gün, esneyebilir ve su geçirmez bir kumaş sayesinde giyeceğiniz kıyafetlerle hareket halindeyken elektronik cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

BU 'KUMAŞ' VÜCUT HAREKETİNİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Popular Mechanics'te yer alan habere göre, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanları vücudunuzu giysilerle bir pile dönüştürmenin bir yolunu buldu. Geliştirilen 3 santimetreye 4 santimetre kumaş parçası, 100 LED'e güç sağlamak için yeterli enerji üretti. Kumaşı yıkadıktan, katladıktan veya buruşturduktan sonra, beş aya kadar aynı seviyede çalışmaya devam etti.

Bu sistemin çok iyi çalıştığı belirtilirken, bunun nedeni malzemenin bileşenlerinden biri olan, cilt gibi başka bir yüzeyle temas ettiğinde sürtünmeden dolayı preslendiğinde, gerildiğinde veya sıkıştırıldığında mekanik gerilimi elektriğe dönüştüren bir polimere bağlandı. Kumaşın kauçuk benzeri davranışının onu güçlü, esnek ve su geçirmez kıldığı ve bu yüzden uzun süre iyi performans gösterdiği ifade edildi.

İşin daha teknik kısmına gelirsek, bilim insanları, pil kısmını oluşturmak için önce gümüşten ve köpük benzeri bir kauçuğun temeli olan stiren-etilen-bütilen-stiren (SEBS) adlı bir kimyasaldan oluşan malzeme üzerine bir elektrot deseni tasarladı. Elektrot daha sonra, güçlü bir piezoelektrik malzeme olan PVDF-HPF ve kalsiyum titanyum oksit mineralleri olan perovskitlerden oluşan bir nanofiber parçasına bağlandı. PVDF-HPF, gerildiğinde veya preslendiğinde bir elektrik yükü üretir ve perovskit, bilim insanlarının neredeyse iki yüzyıldır bildiği, ancak güneş pili ve LED araştırmalarında ancak son zamanlarda ortaya çıkan bir kristal yapı.

Bilim insanları, PVDF-HPF'ye perovskitleri gömmenin elektrik çıkışını arttırdığını ve perovskitlerin doğası gereği kırılgan olmasına rağmen, PVDF-HPF ile çok sıkı bir şekilde iç içe olduklarında çok daha dayanıklı, kararlı ve esnek olduklarını buldular.