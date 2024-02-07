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Vurgunun büyüklüğü 2,5 milyar! Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

07.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Peş peşe gelen dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklenmiş İzmir'de 2,5 milyarlık vurgun gündem olmuştu. Polis iddiaların ardından harekete geçti. Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ocakçı geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.

İzmir’de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamıyordu. Ocakçı sırra kadem basarken, holding binasının girişindeki levhaların kaldırıldığı ve holding binasına kiralık pankartı asıldığı görüldü.

Ayrıca, Sedat Ocakçı ile birlikte 8 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti. Ocakçı ise yapmış olduğu bir video paylaşımında mağdurlara, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.

2 MİLYAR 500 MİLYON

2 MİLYAR 500 MİLYON

Dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’i halka arz eden girişimci Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding de, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti.

HOLDİNG SAHİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

HOLDİNG SAHİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

İzmir tarihinin en büyük vurgunlarından birisi olan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından daha önce çekmiş olduğu video ile sosyal medyadan mağdurlara seslenen holding sahibi Sedat Ocakçı’dan haftalardır haber alınamıyor. Holdingin Çiğli'deki binasının ise geçtiğimiz hafta boşaltıldığı öğrenilirken, levhalarının indirildiği ve holding binasının mülk sahibi tarafından kiraya çıkarıldığı girişe asılan pankart ile görüldü.

"O ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARINIZ YATACAK"

"O ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARINIZ YATACAK"

Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ocakçı İzmir vurgun
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