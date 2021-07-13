Sosyal medya uygulamalarının başında yer alan anlık mesajlaşma kanalı olan Whatsapp'tan kullanıcılarını yeni özellik müjdesi verildi. Söz konusu uygulamanın firmasından yapılan duyuruda kaybolan mesajlar üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Uygulamayı kullananların dikkatini çeken yeni özelliğin nasıl aktif edildiği merak konusu oldu. Peki Whatsapp kaybolan mesajlar nedir, nasıl yapılır? İşte Whatsapp'ın yeni özelliği!

Whatsapp kaybolan mesajlar nedir?

Whatsapp uygulamasının firmasından gelen son bilgiye göre kullanıcılarına kaybolan mesaj, fotoğraf ve video sunma özelliği üzerinden çalışıyorlar.

Bir süredir firmanın üzerinde çalıştığı bu özellik son bir test aşamasının ardından kullanıcılarının hizmetine açılacak. Bu nedenle henüz ülkemizde de aktif değil.

WHATSAPP KAYBOLAN MESAJLAR NEDİR? Whatsapp'ın yeni özelliği kaybolan mesajlar sayesinde kullanıcıların attığı mesajlar, video ve fotoğraf gönderdiğiniz kişi tarafından yalnızca bir kez görüntülenebilecek. Bir seferlik görüntülenen bu mesaj sonra otomatik olarak kaybolacak. Whatsapp bu özellikle birlikte kullanıcıların gizliliği tercih daha da arttırmış ve koruma altına almış olacak.

Mesajı alan kişi “bu bir kaybolan mesajdır” şeklinde bir uyarıyla karşılaşmayacak. Bu kapsamda açılan mesajın kaybolup kaybolmayacağını önceden bilemeyecek. Öte yandan bu özellik hem bireysel konuşmalarda hem grup mesajlarında aktif hale getirilebilecek.