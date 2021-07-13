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Whatsapp kaybolan mesajlar nedir, nasıl yapılır? İşte Whatsapp'ın yeni özelliği!

13.07.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması Whatsapp'ta yepyeni bir özellik daha. Whatsapp uygulaması iOS ve Android işletim sistemine sahip kullanıcılarına kaybolan fotoğraf ve video mesajları sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların dikkatini çeken yeni özelliğin nasıl kullanıldığı ve aktif edildiği şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Whatsapp kaybolan mesajlar nedir, nasıl yapılır?

Sosyal medya uygulamalarının başında yer alan anlık mesajlaşma kanalı olan Whatsapp'tan kullanıcılarını yeni özellik müjdesi verildi. Söz konusu uygulamanın firmasından yapılan duyuruda kaybolan mesajlar üzerinde çalışıldığı ifade edildi. Uygulamayı kullananların dikkatini çeken yeni özelliğin nasıl aktif edildiği merak konusu oldu. Peki Whatsapp kaybolan mesajlar nedir, nasıl yapılır? İşte Whatsapp'ın yeni özelliği!

Whatsapp kaybolan mesajlar nedir?

Whatsapp uygulamasının firmasından gelen son bilgiye göre kullanıcılarına kaybolan mesaj, fotoğraf ve video sunma özelliği üzerinden çalışıyorlar.
Bir süredir firmanın üzerinde çalıştığı bu özellik son bir test aşamasının ardından kullanıcılarının hizmetine açılacak. Bu nedenle henüz ülkemizde de aktif değil.

WHATSAPP KAYBOLAN MESAJLAR NEDİR?

WHATSAPP KAYBOLAN MESAJLAR NEDİR?
Whatsapp'ın yeni özelliği kaybolan mesajlar sayesinde kullanıcıların attığı mesajlar, video ve fotoğraf gönderdiğiniz kişi tarafından yalnızca bir kez görüntülenebilecek. Bir seferlik görüntülenen bu mesaj sonra otomatik olarak kaybolacak. Whatsapp bu özellikle birlikte kullanıcıların gizliliği tercih daha da arttırmış ve koruma altına almış olacak.
Mesajı alan kişi “bu bir kaybolan mesajdır” şeklinde bir uyarıyla karşılaşmayacak. Bu kapsamda açılan mesajın kaybolup kaybolmayacağını önceden bilemeyecek. Öte yandan bu özellik hem bireysel konuşmalarda hem grup mesajlarında aktif hale getirilebilecek.

NASIL YAPILIR?

NASIL YAPILIR?
Yeni özellik firma tarafından son testlerin yapılmasının ardından Android ve İOS kullanıcılarının hizmetine sunulacak.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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