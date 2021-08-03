Yağmur yağacak mı? Muğla, Antalya, Bodrum, Manavgat'a yağmur ne zaman yağar? İşte Meteoroloji tahminleri...

Muğla, Bodrum, Antalya, Manavgat ve çeşitli bölgelerde orman yangınları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos verilerine göre yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Hakkari ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Muğla, Antalya, Bodrum, Manavgat'a yağmur ne zaman yağar?

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği açıklandı. Aynı zamanda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Bugün Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Balıkesir, Şanlıurfa, Batman, Adana, Gaziantep, Antalya ve Mardin'de hava sıcaklığının 40 derece üzerinde olacağı kaydedildi.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.