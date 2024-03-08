Yaklaştıkça 'Allah'ım sen koru! Kesil, kesil' diyerek dua ettiler! Yeni görüntüler ortaya çıktı 'Evdeydim, telefon geldi! Baktığımda hepsi gitmişti'

"HORTUM VAR DİYE TELEFON GELDİ, BAKTIĞIMDA SERALARIMIZ GİTMİŞTİ"

Bir başka çiftçi ise, “Evdeydim ve eşim telefon açıp ‘hortum var’ dedi. Baktım tüm seralarımız gitmişti” diye konuştu.