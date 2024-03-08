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  4. Yaklaştıkça 'Allah'ım sen koru! Kesil, kesil' diyerek dua ettiler! Yeni görüntüler ortaya çıktı 'Evdeydim, telefon geldi! Baktığımda hepsi gitmişti'

Yaklaştıkça 'Allah'ım sen koru! Kesil, kesil' diyerek dua ettiler! Yeni görüntüler ortaya çıktı 'Evdeydim, telefon geldi! Baktığımda hepsi gitmişti'

08.03.2024 15:59
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Antalya’nın Demre ilçesinde 3 gün önce denizden gelip onlarca serayı yerle bir eden hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların hortumun seralara yaklaştığı sırada ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil kesil’ diyerek yaşadıkları korku görüntülere yansıdı. 175 dekar alanda 88 üreticinin etkilendiği hortumun verdiği zarar ise dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya’da 5 Mart tarihinde yaşanan hortumun yeni görüntüleri felaketi gözler önüne serdi. Kentte merkez ilçeler sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca’da hortum seraları yerle bir etti. Demre’de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi’nde onlarca naylon seraya zarar vererek, elektrik direklerini yıktı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DENİZDEN GELEN HORTUM SERALARA YAKLAŞTIKÇA "ALLAH'IM SEN KORU" DİYEREK DUA ETTİLER

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku yaşadığı dolu anlar da görüntülerde yer aldı.

Denizden çıkıp seralara yaklaşan hortum esnasında vatandaşların ‘Allah’ım sen koru, çabuk gitse bari ve kesil, kesil’ sözleri afetin yaşattığı korkuyu gözler önüne serdi.

Hortumun zarar verdiği alan dron ile havadan görüntülenirken, üreticiler de zarar gören seralarında ürünlerini toplamaya başladı.

Çiftçi Bilal İbik, “Halimizi görüyorsunuz. Turizm bakanımız geldi. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, doğal afet bu. Kalan ürünlerimizi ekmek paramız için topluyoruz” dedi.

"HORTUM VAR DİYE TELEFON GELDİ, BAKTIĞIMDA SERALARIMIZ GİTMİŞTİ"

"HORTUM VAR DİYE TELEFON GELDİ, BAKTIĞIMDA SERALARIMIZ GİTMİŞTİ"

Bir başka çiftçi ise, “Evdeydim ve eşim telefon açıp ‘hortum var’ dedi. Baktım tüm seralarımız gitmişti” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hortum sera
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