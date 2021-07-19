Yarın bayram mı? Bayram kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitecek?

19 Temmuz Pazartesi 2021 Kurban Bayramı Arefesi. 20 Temmuz 2021 Salı ise Kurban Bayramı'nın 1. günü. Kurban Bayramı'nda çalışanların kaç gün tatil yapacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bayramda çalışmayanların maaşı tam yatacak çalışan işçiler ise çalıştığı günün iki katı ödeme alacak.

Kurban Bayramı ne zaman bitecek?

20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın 1. günü, 21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı'nın 2., 22 Temmuz 2021 Perşembe 3., 23 Temmuz 2021 Cuma ise 4. günü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını aktardı. 16 Temmuz Cuma akşamında tatilin başlayacağını bildiren Erdoğan, çalışanların 9 gün tatil yapacağını kaydetti.

Kurban Bayramı Arefesi olan 19 Temmuz 2021 Pazartesi yarım gün olacak. Kurban Bayramı'nın 1. günü olan 20 Temmuz'dan, bayramın 4. günü 23 Temmuz'a kadar tam gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz'da sona erecek.

BAYRAMDA ÇALIŞMA Aylık ile çalışan işçinin günlüğünü hesaplamak için toplam brüt ücret 30'a bölünür. Bayram günleri çalışma ücretini bulmak için, çıkan ücret iki ile çarpılmalı.