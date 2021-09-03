HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yarışma için 2 gün aç kaldılar, 10 kiloluk oğlağı 4 dakikada yediler

Yarışma için 2 gün aç kaldılar, 10 kiloluk oğlağı 4 dakikada yediler

03.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması için 2 gün aç kalan yarışmacılar, 10 kiloluk oğlağı 4 dakikada yiyerek yarışmanın galibi oldu. Yarışı kazanan Malkaralı grup bu oğlak ile doymadıklarını, seneye ise daha büyüğünü istediklerini söyledi.

Tekirdağ'da düzenlenen oğlak yeme yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. 10 kiloluk oğlakların yendiği yarışmayı kazanan grup, yarışma öncesinde kendilerini 2 gün aç bıraktıklarını söylerken, mide antrenmanı yapan diğer bir grup ise yarışmayı sonuncu olarak tamamladı.

2 GÜN AÇ KALDILAR, 4 DAKİKADA YEDİLER

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç ilçeden olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı.
Oğlak yeme yarışmasının galibi olmak için yarışmacılardan bazıları yemek yemeyerek, midesini bu yarışma için 2 gün boş tuttu. Kimi yarışmacılarda yemek yiyebilmek için yarışmanın hemen öncesinde antrenman amaçlı yemek yediklerini ifade etti. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak, 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.

ÇİĞNEMEDEN YEDİLER

ÇİĞNEMEDEN YEDİLER
Yarışma startı verildiğinde, yarışmacılar adeta etleri çiğnemeden mideye indirmeye çalıştı. Kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesinde kendilerini aç bırakarak yarışmaya katılan grup 10 kilo eti 4 dakikada yiyerek yarışmanın galibi olurken, Süleymanpaşa ilçesinden katılan grup oğlak etlerini 4 buçuk dakikada tüketerek ikinci, mide antrenmanı yaparak yarışmanın hemen öncesinde karnını doyuran Hayrabolulu grup ise yarışmanın üçüncüsü oldu.

"OĞLAK UFAK GELDİ"

"OĞLAK UFAK GELDİ"
Yarışmaya 2 gün aç kalarak birinci olan grup, "Oğlaklar ufak geldi. Seneye daha büyük oğlak isteriz" demeyi de ihmal etmedi.
Yarışmaya Tekirdağ’ın Malkara İlçesinden katılıp yarışmayı birinci bitiren gruptan Murat Akman, "Bu yarışma için akşamdan hazırlanıp geldim. İddialıyım birinci olacağım. Bu yarışmayı seviyoruz. Oğlak yemeyi seviyoruz. Dün akşamdan beridir yemek yemiyorum. Geçen dönemde birinci olmuştum. Bu dönemde iddialıyım" diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.