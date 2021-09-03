Yarışma için 2 gün aç kaldılar, 10 kiloluk oğlağı 4 dakikada yediler

Tekirdağ'da düzenlenen oğlak yeme yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. 10 kiloluk oğlakların yendiği yarışmayı kazanan grup, yarışma öncesinde kendilerini 2 gün aç bıraktıklarını söylerken, mide antrenmanı yapan diğer bir grup ise yarışmayı sonuncu olarak tamamladı.

2 GÜN AÇ KALDILAR, 4 DAKİKADA YEDİLER

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç ilçeden olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı.

Oğlak yeme yarışmasının galibi olmak için yarışmacılardan bazıları yemek yemeyerek, midesini bu yarışma için 2 gün boş tuttu. Kimi yarışmacılarda yemek yiyebilmek için yarışmanın hemen öncesinde antrenman amaçlı yemek yediklerini ifade etti. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak, 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.

ÇİĞNEMEDEN YEDİLER Yarışma startı verildiğinde, yarışmacılar adeta etleri çiğnemeden mideye indirmeye çalıştı. Kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesinde kendilerini aç bırakarak yarışmaya katılan grup 10 kilo eti 4 dakikada yiyerek yarışmanın galibi olurken, Süleymanpaşa ilçesinden katılan grup oğlak etlerini 4 buçuk dakikada tüketerek ikinci, mide antrenmanı yaparak yarışmanın hemen öncesinde karnını doyuran Hayrabolulu grup ise yarışmanın üçüncüsü oldu.

"OĞLAK UFAK GELDİ" Yarışmaya 2 gün aç kalarak birinci olan grup, "Oğlaklar ufak geldi. Seneye daha büyük oğlak isteriz" demeyi de ihmal etmedi.