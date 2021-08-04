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  4. YAŞ nedir? 2021 YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? İşte YAŞ'ta alınabilecek kararlar...

YAŞ nedir? 2021 YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? İşte YAŞ'ta alınabilecek kararlar...

04.08.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YAŞ toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Toplantının zamanı yaklaşırken YAŞ toplantısında hangi kararların alınacağı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, YAŞ toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyarette bulunacak. Peki YAŞ nedir? 2021 YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? İşte YAŞ'ta alınabilecek kararlar...

2021 YAŞ toplantısının ne zaman yapılacağı ve hangi kararların alınacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Önemli kararların konuşulacağı toplantı öncesinde Anıtkabir ziyareti de yapılacak. Peki YAŞ nedir ve ne zaman yapılacak?

YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak?

YAŞ toplantısı için az bir süre kalmışken toplantının tarihi ve YAŞ toplantısının ne anlama geldiği merak ediliyor.

YAŞ nedir?

YAŞ nedir?
YAŞ toplantısının açılımı Yüksek Askeri Şura olarak biliniyor. Çalışmaların bir günde tamamlanması öngörülen toplantıda terfi, emeklilik gibi kararlar başta olmak üzere pek çoj karar ele alınacak.

Hangi kararlar konuşulacak?

Hangi kararlar konuşulacak?
Toplantıda alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrasında uygulamaya konulacak. Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da bulunmakta. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanında görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. YAŞ'ta önceki yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılmış olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da ele alınacak.

Ne zaman yapılacak?

Ne zaman yapılacak?
2021 YAŞ toplantısının, Ağustos ayının ilk haftası içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması beklenmekte.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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