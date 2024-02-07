Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor! Uzmanından reflü şikayetine 30 dakikalık tedavi önerisi

Mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıkta gevşeklik olan ve uzun süreli mide asidi baskılayıcı ilaç kullanan hastalar için ameliyat yerine endoskopik reflü tedavilerinin geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Demirci, “Anti reflü endoskopik tedavi yöntemlerinden olan anti reflü mukozal ablasyon (ARMA) tedavisi; son teknoloji cihazlarla yapılan, işlem sonrası uzun bir iyileşme süreci veya büyük komplikasyon içermeyen bir seçenektir. ARMA tedavisi sırasında, hasta sedyeye sırt üstü yatırılarak anestezi uygulanır. Bu yöntemin amacı gastroözefajial yolun açılmasını azaltmak veya önlemektir. Bunun için mide ile yemek borusu arasındaki mide kapakçığı, endoskopik yollar ile yeniden şekillendirilir. Yapılan işlemle oluşan ülser ve yara iyileşirken bu bölgede skar etkisi ile kapağın sıkışmasına sebep olur. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlemle yıllardır süren reflü şikâyetleri ve sürekli ilaç kullanımı son bulabilir” açıklamasını yaptı.