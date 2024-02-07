HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor! Uzmanından reflü şikayetine 30 dakikalık tedavi önerisi

Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor! Uzmanından reflü şikayetine 30 dakikalık tedavi önerisi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.02.2024 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde en sık rastlanan sindirim sistemi hastalıklarından biri olan reflü; uygulanan tedavilere cevap alamayan veya ömür boyu mide ilaçlarına bağlı kalan hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, uzun süreli mide asidi baskılayıcı ilaç kullanımını sonlandırabilecek endoskopik reflü tedavisi hakkında bilgi vererek yıllardır süren reflü şikâyetine, 30 dakikada gerçekleştirilen ARMA tedavisi ile son verilebileceğini söyledi.

Halk arasında reflü olarak bilinen, tam adıyla ’gastroözofageal reflü’ hastalığını mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, “Günümüzde en sık rastlanan sindirim sistemi hastalıklarından olan reflü; hastaların hayat kalitesini oldukça düşüren, genellikle ağıza acı su ve gıda artıklarının geri gelmesi, yemek borusunda yanma ve ağız kokusu gibi belirtilerle görülür” dedi.


Keşfet

"YILLAR İÇİNDE MİDE İLAÇLARINA KARŞI BAĞIŞIKLIK GELİŞEBİLİR"

"YILLAR İÇİNDE MİDE İLAÇLARINA KARŞI BAĞIŞIKLIK GELİŞEBİLİR"

Prof. Dr. Demirci, “Reflü hastalarının çoğu, devamlı olarak ne yiyeceklerini düşünmek ve uzun süreli diyet yapmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda mide koruyucu denilen ve mide asit salınımını baskılayan haplar ile anti asit şurupları veya tabletlerini uzun süreli olarak kullanırlar. Öyle ki, şişe şişe anti asit şurup kullanan, şurupsuz herhangi bir yere gidemeyen, mide koruyucusuz bir hayat düşünemeyen hasta grubu oldukça geniştir. Reflü hastalarının önemli bir kısmında, mide ilaçlarından fayda sağlayamama veya yıllar içinde bu tür ilaçlara karşı bağışıklık gelişimi söz konusudur. Günümüzde bu tür ilaçların uzun süre kullanımında; kemik erimesi, enfeksiyonlara yatkınlık, vitamin eksiklikleri ve demans gibi yan etkilerin ortaya çıktığı bilinmektedir” şeklinde konuştu.

"MİDE KAPAKÇIĞI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR"

"MİDE KAPAKÇIĞI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR"

Reflü hastalığında en kolay ve en çok tercih edilen tedavi seçeneği ilaç tedavisi olurken ömür boyu ilaç kullanmak hastaların bu durumdan sıkılmasına neden olabiliyor. Öte yandan ilaç tedavisi, her hastada etkili olmayabiliyor ve uzun süreli kullanımda ilaçların yan etkileri ortaya çıkabiliyor.

Mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıkta gevşeklik olan ve uzun süreli mide asidi baskılayıcı ilaç kullanan hastalar için ameliyat yerine endoskopik reflü tedavilerinin geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Demirci, “Anti reflü endoskopik tedavi yöntemlerinden olan anti reflü mukozal ablasyon (ARMA) tedavisi; son teknoloji cihazlarla yapılan, işlem sonrası uzun bir iyileşme süreci veya büyük komplikasyon içermeyen bir seçenektir. ARMA tedavisi sırasında, hasta sedyeye sırt üstü yatırılarak anestezi uygulanır. Bu yöntemin amacı gastroözefajial yolun açılmasını azaltmak veya önlemektir. Bunun için mide ile yemek borusu arasındaki mide kapakçığı, endoskopik yollar ile yeniden şekillendirilir. Yapılan işlemle oluşan ülser ve yara iyileşirken bu bölgede skar etkisi ile kapağın sıkışmasına sebep olur. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlemle yıllardır süren reflü şikâyetleri ve sürekli ilaç kullanımı son bulabilir” açıklamasını yaptı.

İŞLEMDEN SONRA HASTALAR GÜNLÜK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

İŞLEMDEN SONRA HASTALAR GÜNLÜK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

Hastanın ARMA tedavisinde herhangi bir kesi ve ameliyat izi olmadan aynı gün hastaneden taburcu olabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Demirci, “Bir ameliyat olmadığı için öncesinde büyük bir hazırlık sürecine gerek duyulmuyor. Anestezi altında gerçekleştirilen bu işlemde, hastanın en az 6 saat açlık yaşaması isteniyor. Günübirlik bir tedavi olması dolayısıyla, işlem tamamlandıktan sonra hastalar günlük yaşamlarına devam edebiliyor” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
reflü
En Çok Okunan Haberler
Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

Deniz Zeyrek'ten Hafize Gaye Erkan iddiası!

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

İstanbul'da dengeleri değiştirecek hamle! Başak Demirtaş son kararını verdi: 'Aday olacak mı?' tartışmaları sona erdi

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Emekliye seyyanen zam müjdesi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Çok sayıda balistik füze ateşlendi: Dikkat çeken Yunanistan detayı

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

Elinizi burnunuza götürürken bir kez daha düşünün!

Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.