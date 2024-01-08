Yaşlı kadın 'park' yüzünden çileden çıktı! Askeri personele önce bıçak çekti sonra hakaretler yağdırdı

'Şu an senin karşında sivil bir vatandaş yok ve asker var. Böyle devam et, vur' diyen kişiye yaşlı kadın 'Kızım avukat ben senden iyi bilirim' yanıtını verdi. 'Vatanımızı koruyoruz, böyle bir tepkiyle karşılaşmam hiç hoş olmadı' diyen askeri personel yaşlı kadından şikayetçi oldu.