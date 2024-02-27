Yatmadan önce bir kase yendiğinde mucizevi etki ediyor! Faydalarına inanamayacaksınız

4. DİŞ SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR

Marmara Üniversitesinde yapılan bir araştırma sonucu, yoğurdun diş mineleri için çok faydalı bir besin kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında yoğurdun bol miktarda içerdiği laktik asitler diş etlerini korumada önemli görevler üstlenmektedirler. Özellikle geceleri düzenli olarak tüketilen bir kase yoğurt diş ve dişe bağlı hastalıklara yakalanmaz riskinizi azaltır.