Yatmadan önce bir kase yendiğinde mucizevi etki ediyor! Faydalarına inanamayacaksınız

Yoğurt, sağlıklı bir beslenme planının önemli bir parçasıdır, ancak yatmadan önce bir kase yoğurt yemenin bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini biliyor muydunuz? İnanılmaz faydalarıyla yoğurdun özellikle uyumadan önce tüketilmesinin vücuda olan etkileri şaşırtıcı olabilir.
Yapılan bir çok bilimsel araştırma yoğurdun kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Yoğurdun içerdiği kalsiyum ve amino asitler bünyede bulunan fazla yağları yakarlar. Bunun yanında kasları kuvvetlendirir. Bununla birlikte gereksiz yağların dışarı atılmasında yağ hücrelerine katkıda bulunurlar.
Bu konuyla alakalı yapılan bir çok bilimsel çalışma yoğurdun soğuk algınlıklarını önlediğini ortaya koymuştur. Özelikle geceleri düzenli olarak tüketilen bir miktar yoğurt hücrelerin mikroplarla savaşmasını kolaylaştırır. Ayrıca yoğurdun kan hücrelerini güçlendirme özelliği de bulunmaktadır.
Günlük olarak tüketmemiz gereken tuz miktarını aşmamız durumunda hipertansiyon, böbrek ve kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalimiz yükselir. Yüksek tansiyonda bir çok hastalığın ana sebebidir, özellikle kalp sağlığını ciddi anlamda tehdit eder. Bu yüzden günlük bir kase yoğurt tüketimi hipertansiyonu engeller ve dolaylı olarak bu genel vücut sağlığını korur.
Marmara Üniversitesinde yapılan bir araştırma sonucu, yoğurdun diş mineleri için çok faydalı bir besin kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında yoğurdun bol miktarda içerdiği laktik asitler diş etlerini korumada önemli görevler üstlenmektedirler. Özellikle geceleri düzenli olarak tüketilen bir kase yoğurt diş ve dişe bağlı hastalıklara yakalanmaz riskinizi azaltır.
Yoğurt bağırsak enfeksiyonuna neden olan zararlı bakterilerin dışarı atılmasına yardımcı olur.Genel anlamda sindirim sistemi için faydalı bir besin kaynağıdır. Yoğurdun sindirimi kolay olduğu için özellikle diyet yapanların akşam saatlerinde tüketmesi önerilir.