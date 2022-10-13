Yediğimiz her şeyin içerisinde bulunuyor! Kalp hastalıklarına ve kansere davetiye çıkartıyor

Her yiyeceğin içerisinde bulunan yağlar ile ilgili sürekli olarak araştırmalar yapılıyor. Bitkisel yağların hayvansal yağlara göre daha yararlı olduğu savunuluyor. Ancak her bitkisel yağ faydalı değil. Palmiye ağacının meyvesinden elde edilen palm yağları sağlık için risk oluşturuyor. Üretimi diğer yağlara nazaran daha ucuz ve kolay olduğu için üretimi giderek artıyor. Paketlenmiş ürünler, işlenmiş gıdalar ve bazı hazır unlu mamullerde bulunan palm yağlarını tüketmemek için alınan ürünlerin paketinde yazan açıklamalara dikkat etmek gerekiyor. Palm yağının neden olduğu hastalıklar göz korkutuyor.

PALM YAĞI NELERDE BULUNUYOR?

Gündemde yer alan palm yağı sorunu, çoğu firmayı etkilemiştir. Bir anda ortaya çıkan palm yağı sürülebilen çikolata ürünlerinde vardır söylemi ile diğer ürünlere karşı da bir önyargı oluşturmuştur. Ürünlerinde kullanan firmalar ise, raporlar halinde sağlık kuruluşlarına ve medyaya sunmuştur. Genellikle palm yağı çikolata ürünlerinde tercih edilmektedir.

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNE DİKKAT EDİN

Palm yağı şekerli ve tatlı olmak üzere paketlenmiş abur cubur gıdaların pek çoğunda, hazır çorba ve et bulyon tabletlerinde, bisküvi, cips, şekerleme, jelibon gibi ürünlerde, kahvaltılık fıstık, fındık ve çikolata ezmelerinin çoğunda bulunmaktadır. Ürünlerin içindekiler bölümünde ‘palm yağı’ görürseniz, üretiminde palm yağı kullanılmış demektir.