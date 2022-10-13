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Yediğimiz her şeyin içerisinde bulunuyor! Kalp hastalıklarına ve kansere davetiye çıkartıyor

13.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Birçok tehlikeli hastalığın oluşmasına zemin oluşturuyor. Kanser, kolesterol, kalp hastalıklarına yakalanma riskini artıran yiyecekler bilinçsizce tüketiliyor. Bu hastalıklar için oldukça riskli görülen palm yağları yediğimiz çoğu yiyecekte bulunuyor. İşte içerisinde palm yağı olan yiyecekler...

Her yiyeceğin içerisinde bulunan yağlar ile ilgili sürekli olarak araştırmalar yapılıyor. Bitkisel yağların hayvansal yağlara göre daha yararlı olduğu savunuluyor. Ancak her bitkisel yağ faydalı değil. Palmiye ağacının meyvesinden elde edilen palm yağları sağlık için risk oluşturuyor. Üretimi diğer yağlara nazaran daha ucuz ve kolay olduğu için üretimi giderek artıyor. Paketlenmiş ürünler, işlenmiş gıdalar ve bazı hazır unlu mamullerde bulunan palm yağlarını tüketmemek için alınan ürünlerin paketinde yazan açıklamalara dikkat etmek gerekiyor. Palm yağının neden olduğu hastalıklar göz korkutuyor.

PALM YAĞI NELERDE BULUNUYOR?

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Gündemde yer alan palm yağı sorunu, çoğu firmayı etkilemiştir. Bir anda ortaya çıkan palm yağı sürülebilen çikolata ürünlerinde vardır söylemi ile diğer ürünlere karşı da bir önyargı oluşturmuştur. Ürünlerinde kullanan firmalar ise, raporlar halinde sağlık kuruluşlarına ve medyaya sunmuştur. Genellikle palm yağı çikolata ürünlerinde tercih edilmektedir.

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNE DİKKAT EDİN

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Palm yağı şekerli ve tatlı olmak üzere paketlenmiş abur cubur gıdaların pek çoğunda, hazır çorba ve et bulyon tabletlerinde, bisküvi, cips, şekerleme, jelibon gibi ürünlerde, kahvaltılık fıstık, fındık ve çikolata ezmelerinin çoğunda bulunmaktadır. Ürünlerin içindekiler bölümünde ‘palm yağı’ görürseniz, üretiminde palm yağı kullanılmış demektir.

PALM YAĞININ NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
Palm çekirdeği yağı kolestrol içermez ancak, içerisinde yüksek doymuş yağ asitleri damarlada birikerek plak oluşturup kalp hastalığı riskini artırabilir. Yapılan çalışmalar doymuş yağların kolestrol ve kalp hastalıkları riskini önemi derecede arttırdığını ortaya koyuyor. Bu sebeple bağışıklık sistemi üzerinde de oldukça olumsuz etkileri vardır.

KİLO ALIMI VE OBEZİTE

KİLO ALIMI VE OBEZİTE
İçerisinde yüksek olarak bulunan doğmuş yağlar ve içerdiği yüksek kalori sebebiyle palmiye yağı içeren ürünlerin kilo aldırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve obeziteye yakalanma riskinin daha fazla olduğuna dair çalışmalar mevcut.

KANSER ETKİSİ

KANSER ETKİSİ
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) yaptığı açıklamayla palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde, diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkarttığını duyurdu. Henüz yağın kullanımı ile ilgili bir kanun çıkmasa da Avrupa Birliği içerisinde palmiye yağı buluna ürünlerin paketlerinde, bunun açıkça yazılmasına dair bir yasa bile çıkardı.
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kanser obezite çikolata kalp hastalıkları düşman nutella palm palm yağı
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