Yemek yerken zayıflatıyor! İşte sihirli çiğneme sayısı... Egzersizden nefret edip 15 kilo verdi 'Sosyetik gibi davranıyorum'

The Sun'da yer alan habere göre; bazı uzmanlara göre her lokmayı 32 kez çiğnemeniz gerekiyor. Ancak bu 'sihirli sayı' tüm yiyeceklerde işe yaramayacaktır. Düşünürseniz, çilek veya muz gibi yumuşak bir meyveyi çiğnemek, çıtır bir badem veya sert bir et parçasını çiğnemekten çok daha az çaba ve zaman gerektirecektir.