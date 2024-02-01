Yemek yerken zayıflatıyor! İşte sihirli çiğneme sayısı... Egzersizden nefret edip 15 kilo verdi 'Sosyetik gibi davranıyorum'

Birçok kişi televizyon izlerken ya da telefonuyla uğraşırken yemek yiyor. Ancak uzmanlar, yemeklerinize ve onları nasıl yediğinize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle yemeğinizin tadına varmadan, tadını çıkarmadan, sadece birkaç dakika içinde tabağınızı temizlediğinizi fark ediyorsanız daha dikkatli olmalısınız. Yemeği yeteri kadar çiğnemenin kilo vermeye yardımcı olduğu belirtilirken bir sosyal medya içerik üreticisi de TikTok'ta egzersizden nefret etmesine rağmen 15 kilo verme sürecinde yemek yeme tarzındaki değişikliği anlatarak benzer çıkarımlarda bulundu.
The Sun'da yer alan habere göre; bazı uzmanlara göre her lokmayı 32 kez çiğnemeniz gerekiyor. Ancak bu 'sihirli sayı' tüm yiyeceklerde işe yaramayacaktır. Düşünürseniz, çilek veya muz gibi yumuşak bir meyveyi çiğnemek, çıtır bir badem veya sert bir et parçasını çiğnemekten çok daha az çaba ve zaman gerektirecektir.
Diyetisyen Natalie Rizzo, "bir sayıyı hedeflemek yerine, yemeğinizi kolayca yutulabilecek kadar küçük ve yumuşak olana kadar çiğneyin" tavsiyesinde bulundu. Ve yemeğinizi yeme hızınızı yavaşlatmaya değer olduğunu söyledi. Çalışmalar, daha yavaş yemenin kilo kaybı için yararlı bir araç olabileceğini düşündürmektedir.
Natalie, her lokmayı dokusunu kaybedip yumuşayana kadar çiğnemeniz gerektiğini söyledi.
Diyetisyen ve İngiliz Diyetisyenler Derneği sözcüsü Nichola Ludlam-Raine daha önce konu çiğneme ve yemek yemeye gelince 20'nin sihirli sayı olduğunu söylemişti.
Telegraph'a verdiği demeçte: "Obezite ameliyatı geçirenler için 20:20:20:20 kuralını kullanıyoruz: 20 peni büyüklüğünde bir parça yiyecek, 20 kez çiğneyin, bıçağınızı ve çatalınızı lokmalar arasında 20 saniye bırakın ve yemeği yemek için 20 dakika ayırın. Açıkçası, eğer kilo verme ameliyatı geçirmediyseniz , daha büyük lokmalar yiyebilirsiniz, ancak yine de bir öğüne 20 dakika ayırmalı ve her lokmayı daha fazla çiğnemeyi hedeflemelisiniz." dedi.