Yemenin tam zamanı! Diyetisyen özellikle uyardı: Bu dönemde daha çok görülüyor

Mevsim geçişleri, insanların hastalıklardan ve halsizlikten şikayet ettiği dönemlerden bir tanesi. Diyetisyen Pınar Doğan, mevsim geçişlerinde beslenme düzenimizde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.
Vücudun hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroorganizmalar ile mücadele eden ve çeşitli hastalıkların gelişimine engel olan sistemine bağışıklık adı verildiğini dile getiren Diyetisyen Doğan, C Vitamini, A Vitamini, demir bakımından zengin besinler, kalsiyum ve protein içeren gıdalar, yaban mersini ve bitter gibi antioksidan bakımından güçlü besinlerin soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi.
Diyetisyen Doğan ayrıca, badem, çekirdek, ceviz ve fındık gibi besin değeri yüksek kuruyemişler, Omega-3 değeri yüksek besinler olan deniz ürünleri ve bitkisel protein barındıran bakliyatlar ve yoğurt gibi probiyotik içeren besinlerin düzenli tüketilmesi konusuna dikkat çekti.
Diyetisyen Doğan, bağışıklığı olumsuz etkileyen besinleri ise şöyle sıraladı:
“Trans yağlar (kızartmalar, fast-food, pasta vb.), işlenmiş paketli gıdalar (çikolata, cips gibi paketli atıştırmalıklar), işlenmiş etler (salam, sosis vb.), gluten içeren gıdalar (buğday unu, pide, lavaş, ekmek) -Rafine seker içeren yiyecekler.”
Bağışıklık sistemini güçlendirme yollarına da değinen Doğan, dengeli beslenme kurallarına uyulması, her besinden gerekli ölçülerde ve dengeli olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
Hareketsiz yasam tarzından uzak durulması ve düzenli egzersiz yapılmasını söyleyen Diyetisyen Doğan, “Uyku düzenine dikkat etmeli ve bol sıvı tüketmelisiniz. Aşırı stresten uzak durmalı ya da stres yönetimi için gerekirse uzman yardımı almalısınız. İdeal kiloyu korumak ya da ideal kiloya ulaşmak önemlidir. Bunun için uzman yardımı alabilirsiniz. Ayrıca alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu.