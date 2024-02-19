Yemenin tam zamanı! Diyetisyen özellikle uyardı: Bu dönemde daha çok görülüyor

Hareketsiz yasam tarzından uzak durulması ve düzenli egzersiz yapılmasını söyleyen Diyetisyen Doğan, “Uyku düzenine dikkat etmeli ve bol sıvı tüketmelisiniz. Aşırı stresten uzak durmalı ya da stres yönetimi için gerekirse uzman yardımı almalısınız. İdeal kiloyu korumak ya da ideal kiloya ulaşmak önemlidir. Bunun için uzman yardımı alabilirsiniz. Ayrıca alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır” şeklinde konuştu.