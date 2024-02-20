Yeni araştırma: Haftada 2 kez tüketmek yetiyor! Kolon ve makat kanseri riskini yüzde 35 düşürüyor! Değerini bilen çok az

"AZ DA OLSA HER ŞEY YENİLMELİDİR"

Son zamanlarda sıfır glüten diyetlerin oldukça popüler olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral ayrıca şu uyarılarda bulundu:

“Bu zararlı bir yöntemdir. Çok da yanlış. Glütensiz diyeti iki durumda kullanıyoruz. Biri çölyak hastalığıdır. Glüten hastalığında bir de buğday hassasiyeti var. Çünkü buğdayda da birçok proteinler, vitaminler var. Dolayısıyla bazen glütensiz beslenmeyle ileride birtakım olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Her şeyden düzenli, az az da olsa yemek gerekiyor.”