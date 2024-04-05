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  4. Yeni Şafak yazarından ses getiren Erdoğan yazısı! 'Ot biçer gibi kelle biçmeli' dedi! Özal'ı hatırlattı: Onun yapmadığını mutlaka yapacaktır

Yeni Şafak yazarından ses getiren Erdoğan yazısı! 'Ot biçer gibi kelle biçmeli' dedi! Özal'ı hatırlattı: Onun yapmadığını mutlaka yapacaktır

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 11:25
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31 Mart seçimlerinde ilk kez birinci parti olamayan AK Parti siyaset gündeminin tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, köşesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. 'Evet, acımasızca, merhametsizce bunu yapması gerekiyor.' diyen Ünal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eline kılıcı alıp ot biçer gibi insan kellesini biçmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Özal sözleri de dikkat çekti.

Geçen sene yaşanan Cumhurbaşkanlığı zaferinin ardından AK Parti 2024 seçimlerinde kan kaybetti ve kurulduğu tarihten bu yana ilk kez ikinci parti oldu. Seçim sonrasında ise AK Parti'yle ilgili birçok kulis bilgisi paylaşıldı. Bazı isimlerin değişebileceği konuşulurken Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal köşesinde sert bir yazı kaleme aldı.

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Seçimi değerlendiren Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Eline kılıcı alıp ot biçer gibi insan kellesini biçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 1989 seçimlerini hatırlatıp ANAP ve Turgut Özal göndermesi yapan Ünal, "Erdoğan, Özal’ın yapamadığını da mutlaka yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Ünal köşe yazısında şu ifadelere yer verdi;

1989 Yerel Seçimlerinde Merhum Turgut Özal’ın partisi ANAP bir önceki genel seçime göre 20 puan oy kaybetmiş, Türkiye genelinde sadece Malatya, Hakkari ve Bitlis’te belediye kazanabilmişti. SHP (CHP) seçimden birinci çıkmış, 39 ilde belediyeleri kazanmıştı. Sonra ne oldu? Özal Cumhurbaşkanı seçildi, ANAP dağıldı. SHP (CHP) belediyelerinin hepsinden pis kokular yükseldi. İSKİ Yolsuzluk skandalıyla CHP yerel yönetim başarısını eline yüzüne bulaştırdı. Refah Partisi aradan sıyrılarak yükselişe geçti. ANAP ‘89 yenilgisi sonrası kendisini toparlayabilseydi daha uzun yıllar sahnede kalabilirdi ama yapamadı. Erdoğan, Özal’ın yapamadığını da mutlaka yapacaktır.

"ENFLASYON, EMEKLİLER, ÇETELEŞME"

"ENFLASYON, EMEKLİLER, ÇETELEŞME"

31 Mart gecesinden itibaren çokça “ben demiştim” ifadesini duyduk. Doğru. Sen demiştin. Ancak, Erdoğan da, AK Parti kadroları da, senin söylediklerinden haberdarlar. Bugün dile getirilen sorunların tamamını biliyorlardı. Enflasyon, emekliler, Gazze, kibir, troller, kötü vitrin, şahsi ikbal hırsı, gruplaşma, çeteleşme, samimiyetsizlik, sahtecilik, ihanet ve daha nicesi…

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE 2 ENGEL VAR"

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE 2 ENGEL VAR"

Ne var ki, herkesin bildiği bu sorunları çözmek o kadar kolay değil. Erdoğan’ın önünde iki engel var: Birincisi, cezalandıracağı sorumluların küsüp gitmeleri riski. İkincisi de eskisi kadar kolay “uygun adam” bulamama sorunu. İşte gördük… Kendisine her türlü imkan ve makam verilenler, ilk kırgınlıkta satıp gidiyor, muhalefetle iş tutuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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