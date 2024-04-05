Yeni Şafak yazarından ses getiren Erdoğan yazısı! 'Ot biçer gibi kelle biçmeli' dedi! Özal'ı hatırlattı: Onun yapmadığını mutlaka yapacaktır

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE 2 ENGEL VAR"

Ne var ki, herkesin bildiği bu sorunları çözmek o kadar kolay değil. Erdoğan’ın önünde iki engel var: Birincisi, cezalandıracağı sorumluların küsüp gitmeleri riski. İkincisi de eskisi kadar kolay “uygun adam” bulamama sorunu. İşte gördük… Kendisine her türlü imkan ve makam verilenler, ilk kırgınlıkta satıp gidiyor, muhalefetle iş tutuyorlar.