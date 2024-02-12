Yeni tehlikenin adı: İran botoksu! Ucuz olduğu için tercih ediliyor ama... Uzmanlar uyardı

Botoks uygulaması son yıllarda dünya genelinde hemen hemen her yerde çok yaygın kullanılıyor. Doğru işlem yapıldığında, bir doktorun elinden çıktığında işlemde çok büyük bir sıkıntı çıkmadığı da görülüyor. Ancak bu işte ehil olmayanların, kötü niyetlilerin, doktorlukla alakası olmayanların yapması halinde ortaya sıkıntıların çıktığı belirtiliyor.
Haber Global'de yer alan habere göre; yaşlanmak ve kırışmak istemeyen pek çok kişi medikal estetik gerçekleştiriyor. Bunlardan bir tanesi de botoks. Botoks doğru uygulandığında bir sorun olmuyor ancak yanlış uygulandığında büyük tehlike söz konusu.
Son dönemlerde de İran botoksu oldukça gündemde. Medikal estetik hekimi Dr. Hatip Ay, İran botoksu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Doktor "İran botoksu normal şartlarda FDA onayı olmayan ya da Bakanlığımızın ruhsat onayı vermediği, normalde Türkiye'de kullanımı yasak olan bir botoks türü. İran botoksu zaten Türkiye'ye de kaçak yollarla giriş yapıyor. O yüzden ruhsatı da olmadığı için, içerdiği ilaç dozajını da bilemediğimiz için kullandığımız zaman hastalarda komplikasyonlara neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.
İran botoksunun buna rağmen neden kullanıldığıyla ilgili ise doktor "Fiyat olarak daha ucuz olduğu için tercih ediliyor daha çok" şeklinde konuştu.
Botoks yaptırmak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili ise doktor "Kesinlikle öncelikle işlemi yapacak kişinin hekim olması çok önemli. Çünkü son zamanlarda medikal estetik uygulamaları arttıkça merdiven altı diye tabir ettiğimiz uygulamalar çok arttı ve bu da hekim dışı personellerin yapması demek aynı zamanda. Öncelikle hekimin yapması çok önemli. Bir hekim tarafından yapıldığından emin olmak gerekiyor. Ayrıca kullanılan ilacı da sormaları gerekiyor." dedi.