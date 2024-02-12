Yeni tehlikenin adı: İran botoksu! Ucuz olduğu için tercih ediliyor ama... Uzmanlar uyardı

Botoks yaptırmak isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili ise doktor "Kesinlikle öncelikle işlemi yapacak kişinin hekim olması çok önemli. Çünkü son zamanlarda medikal estetik uygulamaları arttıkça merdiven altı diye tabir ettiğimiz uygulamalar çok arttı ve bu da hekim dışı personellerin yapması demek aynı zamanda. Öncelikle hekimin yapması çok önemli. Bir hekim tarafından yapıldığından emin olmak gerekiyor. Ayrıca kullanılan ilacı da sormaları gerekiyor." dedi.