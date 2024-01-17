Yeniden Refah Partisi-AK Parti görüşmeleri kesildi, İstanbul'da hesaplar değişti! Yüzde 4'lük oy için pazarlık iddiası: "AK Parti teslim olacaktır"

"AK PARTİ BU OYLARA MUHTAÇ"

AK Parti'nin İstanbul özelinde YRP'nin oylarına muhtaç olduğunu iddia eden Altaylı, "AK Parti, CHP'nin DEM Parti ve İYİ Parti'den alması beklenen oyları engellemek için haklı olarak planlar yapıyor. Yeniden Refah Partisi de AK Parti'nin oradan elde edecek avantajı tekrar ortadan kaldırabilecek bir güce sahip olduğunu görüyor. Biliyor ki AK Parti bu oylara muhtaç ve İstanbul'u almak için her şeyi verebilir" diye konuştu.