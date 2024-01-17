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Yeniden Refah Partisi-AK Parti görüşmeleri kesildi, İstanbul'da hesaplar değişti! Yüzde 4'lük oy için pazarlık iddiası: "AK Parti teslim olacaktır"

17.01.2024 08:25 | Son Güncelleme:
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AK Parti ile işbirliği yapıp yapmayacağı merak edilen Yeniden Refah Partisi'nin son açıklaması İstanbul'da hesapları değiştirdi. Heyetler arası görüşmeler kesilirken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler geldi. Pazarlığın yüzde 4'lük oy için seçim sabahına kadar süreceğini iddia eden Altaylı, "AK Parti teslim olacaktır sonunda. Ama bu teslim olmak işe yarar mı emin değilim" diye konuştu.

Yerel seçimlere geri sayım sürerken özellikle İstanbul özelinde AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki işbirliğinin sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Son yapılan anket çalışmalarına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un çekişmeli bir yarış içerisinde olduğu görülürken; AK Parti cephesinde gözler Yeniden Refah Partisi'ne çevrildi. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki temas trafiği sürerken, dikkat çeken bir açıklama geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; AK Parti ile bir süredir yürüttükleri ittifak görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

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KONYA İDDİASINA YALANLAMA

KONYA İDDİASINA YALANLAMA

AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği iddialarını yalanlayan Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" yanıtını verdi.

"TALEBİMİZ OLMADI, OLMAYACAK"

"TALEBİMİZ OLMADI, OLMAYACAK"

Kılıç, AK Parti'den hiçbir taleplerinin olmadığını belirtirken "Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklama İstanbul'da özellikle hesapları yeniden değiştirdi.

"İBB BAŞKANLIĞI İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR! TERS AYAKTA YAKALADI"

"İBB BAŞKANLIĞI İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR! TERS AYAKTA YAKALADI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, yüzde 4'lük oya dikkat çekerek "Bana sorarsan Yeniden Refah Partisi, AK Parti'yi yerel seçim öncesinde Ankara ve İstanbul gibi yerlerde ters ayakta yakaladı. Elinde çok kıymetli İstanbul'da yüzde 4'lük bir oy potansiyeli var. Bu yüzde 4'lük oy potansiyeli İBB Başkanlığı açısından belirleyici olabilir." ifadelerini kullandı.


"AK PARTİ BU OYLARA MUHTAÇ"

"AK PARTİ BU OYLARA MUHTAÇ"

AK Parti'nin İstanbul özelinde YRP'nin oylarına muhtaç olduğunu iddia eden Altaylı, "AK Parti, CHP'nin DEM Parti ve İYİ Parti'den alması beklenen oyları engellemek için haklı olarak planlar yapıyor. Yeniden Refah Partisi de AK Parti'nin oradan elde edecek avantajı tekrar ortadan kaldırabilecek bir güce sahip olduğunu görüyor. Biliyor ki AK Parti bu oylara muhtaç ve İstanbul'u almak için her şeyi verebilir" diye konuştu.

"AK PARTİ SONUNDA TESLİM OLACAKTIR"

"AK PARTİ SONUNDA TESLİM OLACAKTIR"

Altaylı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"O yüzden de son ana kadar neredeyse seçim sabahına kadar bu pazarlık sürer. Fakat YRP tabanı geçmişte çok olmasına rağmen bugün AK Parti'den kopan bir kitle. Bunlar da AK Parti'ye çok da yanaşırlar mı emin değilim. Yerel seçimde bnunu yapmayabilirler.

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seçim Yerel seçim İstanbul Yeniden Refah Partisi ak parti
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