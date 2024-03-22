Yeniden Refah Partisi'ni karıştıran 'Murat Kurum' krizi! 'Cumhur İttifakı' çıkışı başını yaktı

Son ayların en çok konuşulan siyasi partilerinden Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimleri için iddiasını sürdürüyor. Öte yandan gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Murat Kurum Yeniden Refah Partisi seçmeninin oyunu istiyor. Kurum son olarak Necmettin Erbakan çıkışıyla seçmene seslenmişti.
Kurum, katıldığı canlı yayında "İstanbul Erbakan'ın rüyasıydı. Bu emaneti en güzel haliyle korumak, gelecek nesillere aktarmak onun hayaliydi" deyip Yeniden Refah Partili seçmenin oyunu istemişti.
Bu sırada Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz de Kurum'a destek sözleriyle gündeme geldi.
AA'ya verdiği demeçte Akyüz şöyle konuştu: "Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum."
Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağını savunan Akyüz, şöyle devam etti: "Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partimiz olarak böyle bir karar alınmadı. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim. Yani bundan biz bir şey kaybetmeyiz. Aksine iyi bir hizmete vesile olmuş oluruz.
Öte tarafta tabii bir söylemek gerekir. Bir CHP belediyeciliği var. Son beş yılda İstanbul'da herhangi bir hizmet göremedik. Milli Görüş belediyeciliği artık İstanbul'da unutuldu. Bunun yeniden canlanması açısından kazanacak aday olarak Murat Kurum'un kazanmasının hayırlı olacağını, şartsız olarak bizim de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Partimiz tarafından da böyle bir karar alınması durumunda bunun yararlı olacağını düşünüyorum."