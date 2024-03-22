Yeniden Refah Partisi'ni karıştıran 'Murat Kurum' krizi! 'Cumhur İttifakı' çıkışı başını yaktı

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağını savunan Akyüz, şöyle devam etti: "Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partimiz olarak böyle bir karar alınmadı. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim. Yani bundan biz bir şey kaybetmeyiz. Aksine iyi bir hizmete vesile olmuş oluruz.