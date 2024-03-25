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  4. Yer: Adana! Kötü koku yayması üzerine bulundu: Yüzlercesi üst üste yığılmış...

Yer: Adana! Kötü koku yayması üzerine bulundu: Yüzlercesi üst üste yığılmış...

25.03.2024 11:19
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda bir sulama kanalının yanındaki mahalle, etrafa yayılan kötü koku için şikayette bulundu. Şikayet sonrası harekete geçen ekipler sulama kanalında yapılan araştırma sonrası gözlerine inanamadı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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Yer: Adana! Kötü koku yayması üzerine bulundu: Yüzlercesi üst üste yığılmış...

YAYILAN KÖTÜ KOKU ÜZERİNE BULUNDU

YAYILAN KÖTÜ KOKU ÜZERİNE BULUNDU

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"

"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil.

At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor.

Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana eşek At
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