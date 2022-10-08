Yer: Antalya! Yarasa dışkısından ne kapı ne pencere açabiliyorlar: Her geçen gün artıyor, çocuklar korkuyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki bir sitedeki binaların dış cephesi, pencere ve otomobillerin üzeri yaklaşık bir haftadır siyah lekelerle kaplanınca vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. Lekelerin ilk önce cadde üzerindeki dev benjamin ağaçlarından kaynaklandığını zanneden bina sakinleri, kısa süre sonra lekelerin nedeninin yarasa dışkısı olduğunu belirledi.

Gece ağaçlardaki, meyve, tohum ve böceklerle beslenen yarasalar dışkılarını ise yakındaki binanın duvarına, park halindeki otomobillerin üzerine bırakıyor. Binaların dışı nokta nokta siyah renge bürünürken, sürücüler ise önlem amaçlı otomobillerinin üzerine branda örttü. Panjurların ve balkonların simsiyah bir görüntüyle kaplandığı görüldü. 2 gün önce yarasalardan birinin evin içine girdiği öğrenildi.