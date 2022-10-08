HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Antalya! Yarasa dışkısından ne kapı ne pencere açabiliyorlar: Her geçen gün artıyor, çocuklar korkuyor

Yer: Antalya! Yarasa dışkısından ne kapı ne pencere açabiliyorlar: Her geçen gün artıyor, çocuklar korkuyor

08.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan site sakinleri yarasa dışkıları yüzünden kapı pencere açamaz hale geldi. Bir çözüm bulunmasını isteyen ne yapacağını şaşırırken, bir çözüm bulunmasını istediler. Bina sakinlerinden Gönül Yalçın, ''Her geçen gün artıyor. Siliyoruz çıkmıyor. Arabaların üzerine kahverengi ve kırmızı renge döndü. Son dönemde evlere girmeye başladılar. Komşumun evine iki kez girdi. Balkona çıkamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Çocuklarımız korkuyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz'' dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki bir sitedeki binaların dış cephesi, pencere ve otomobillerin üzeri yaklaşık bir haftadır siyah lekelerle kaplanınca vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. Lekelerin ilk önce cadde üzerindeki dev benjamin ağaçlarından kaynaklandığını zanneden bina sakinleri, kısa süre sonra lekelerin nedeninin yarasa dışkısı olduğunu belirledi.

Gece ağaçlardaki, meyve, tohum ve böceklerle beslenen yarasalar dışkılarını ise yakındaki binanın duvarına, park halindeki otomobillerin üzerine bırakıyor. Binaların dışı nokta nokta siyah renge bürünürken, sürücüler ise önlem amaçlı otomobillerinin üzerine branda örttü. Panjurların ve balkonların simsiyah bir görüntüyle kaplandığı görüldü. 2 gün önce yarasalardan birinin evin içine girdiği öğrenildi.

"KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ"

Bina sakinlerinden Gönül Yalçın, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını, yarasa dışkısının her geçen gün artış gösterdiğini söyledi.
Bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiren Yalçın, “ Ağaçlardaki hurmaları yiyorlar. Arabanın üzerine dışkı, binalara yapıyorlar. Siliyoruz çıkmıyor. Arabaların üzerine kahverengi ve kırmızı renge döndü. Son dönemde evlere girmeye başladılar. Komşumun evine iki kez girdi. Balkona çıkamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Çocuklarımız korkuyor. Tedirgin oluyoruz, camları gece kapatmak zorunda kalıyoruz. Binaların dışı siyah siyah nokta gibi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. En kısa zamanda bir çözüm istiyoruz” dedi.

"MAĞDURUZ"

"MAĞDURUZ"
Site personeli Mehmet Çağlar, yıllardır yol kenarındaki ağaçlara gelen yarasalar nedeniyle binaların boyalarının zarar gördüğünü kaydetti.
Yarasaların her yıl bu zamanlarda site sakinlerine mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Çağlar, “Her sen bu zamanda binalarımız ve arabalarımız mahvoluyor dışkıdan. Yarasalar ağaçlardaki meyveyi yedikten sonra dışkılarını araba ve bina üzerine bırakıyor. Çok kötü bir durumdayız, herkes mağdur durumda. Arabaların üzeri branda ile kapatılıyor ama fayda vermiyor. Araba yıkatmaktan usandık. Bina yeni boyanmıştı, şimdi durumu ortada” diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir zam daha: 5,41 lira…

Motorine bir zam daha: 5,41 lira…

3 kamu bankasından promosyon hamlesi!

3 kamu bankasından promosyon hamlesi!

Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç

Kırım Köprüsü'nde korkunç patlama! Ukrayna: Başlangıç

Ejderha alev püskürtecek! Türkiye ideal noktada

Ejderha alev püskürtecek! Türkiye ideal noktada

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor!

Saplantılı aşk kabusu! 'Hocalarıma ilişki teklif etmiş'

Saplantılı aşk kabusu! 'Hocalarıma ilişki teklif etmiş'

İlginizi Çekebilir

Yardım etmek istemişti! Kendi kulağını yerde görünce şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Kendi kulağını yerde görünce şoke oldu

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.