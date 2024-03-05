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Yer Konya… ‘Türkiye ve dünya için heyecanlandıran bir buluş’ diyerek duyurdular! Tam 8 bin 600 yıllık…

05.03.2024 12:40
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Konya’nın Çumra ilçesinde yer alan kazı çalışmalarında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan “Somun ekmeğin küçültülmüş hali. Ortasına parmak basılmış, fırına girmemiş ama mayalanmış, içindeki nişastalarla beraber günümüze gelmiş. Böyle bir örnek yok” ifadelerini kullanırken Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Salih Kavak ise "Türkiye ve dünya için heyecanlandıran bir buluş" dedi.

Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyük'te, üstten girilen, birbirlerine bitişik kerpiç evlerin bulunduğu "Mekan 66" olarak adlandırılan alanda fırın yapısı keşfedildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

ÇATALHÖYÜK'TE 8 BİN 600 YILLIK "EKMEK" BULUNDU

Büyük ölçüde tahrip olan fırının çevresinde, buğday, arpa, bezelye tohumlarıyla yiyecek olabileceği değerlendirilen avuç içi büyüklüğünde bir buluntuya rastlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BİTAM) yapılan analizlerde, süngerimsi kalıntının, milattan önce 6600'e tarihlendirilen mayalanmış ekmek olduğu belirlendi.

ANALİZ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

ANALİZ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Kazı Heyeti Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, AA muhabirine, "arkeoloji" denilince akla yapılar, anıtlar, buluntuların geldiğini söyledi.

Bugün modern arkeolojinin, gıdanın da arkeolojisine çalıştığına işaret eden Türkcan, "Gıda arkeolojisinin başlangıç noktasının yine Anadolu olduğunu söylememiz gerekiyor. Çatalhöyük burada çok önemli duraklardan biri. 2021'de keşfettiğimiz bir bulgu. Türk kazılarında artık çok hassas belgeleme ve detaylı çalışmalarla beraber bu tür organik kalıntıları tespit edebildiğimizi gösterdik." dedi.

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nin bu alanda önemli yeri olduğunu belirten Türkcan, şunları kaydetti:

"Fırının köşesinde küçük ve yuvarlak süngerimsi buluntunun, dikkatli bir belgelemeyle ekmek olduğu anlaşıldı. Yapının üzerinin ince bir kille kaplı olması, hem ahşap hem de ekmek, bu organik kalıntıların tümünün günümüze kadar saklanmasına olanak sağladı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) yapılan radyo karbon testleri, numunemizin milattan önce yaklaşık 6 bin 600'e kadar gidebileceğini gösterdi."

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Anahtar Kelimeler:
Konya Çumra ekmek çatalhöyük kazı tarihi kalıntılar
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