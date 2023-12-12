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  4. Yerel seçim maratonu... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

Yerel seçim maratonu... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

12.12.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye, Mayıs'taki genel seçimin ardından şimdi de yerel seçim maratonuna girdi. CHP'deki genel başkanlık yarışını Özgür Özel'in kazanması, Ekrem İmamoğlu'nun süreçten güçlenerek çıkması, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yapmayı reddetmesi gibi birçok faktör seçimi oldukça ilginç hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı adaylarını belirlemek için görüşmelerini sürdürüyor.

CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da ise Mansur Yavaş'ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. İYİ Parti, seçimde CHP ile ittifak yapmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti, Anadolu'da bazı adaylarını daha önce duyurmuştu. İzmir'de de Ümit Özlale aday olmuştu.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ONLARIN ADI GEÇİYOR

İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara için düşündüğü isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da Buğra Kavuncu'nun Ankara'da ise parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun aday gösterilmesi gündemde. Az da olsa İYİ Parti'nin seçime kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a destek verme ihtimalleri var...


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Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

Türkiye, Mayıs'taki genel seçimin ardından şimdi de yerel seçim iklimine girdi. CHP'deki genel başkanlık yarışını Özgür Özel'in kazanması, Ekrem İmamoğlu'nun süreçten güçlenerek çıkması, İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yapmayı reddetmesi gibi birçok faktör

Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

AK PARTİ'NİN İSTANBUL VE ANKARA ADAYI KİM OLACAK?

AK Parti ve MHP'nin ortak olarak göstereceği adaylar merakla bekleniyor! İstanbul'da Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi geçerken Ankara'da ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve eski belediye başkanlarından Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek en güçlü aday!

Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

ÖZEL | ÖNCE BÜYÜKŞEHİRLER EN SON İLÇELER AÇIKLANACAK!

AK Parti'nin aday stratejisindeki düşüncesini Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 'Yük olan değil yük alan isimlerle seçime gireceğiz' diyen Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası MHP'de Saffet Sancaklı istifası yaşandı.

AK Parti'nin Aralık ayı içerisinde önce büyükşehirlerde aday olacak kişileri açıklaması bekleniyor. Daha sonra diğer illerin adayları kamuoyuna duyurulacak.

Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

Yerel seçim startı verildi... ÖZEL | AK Parti'nin 'aday' planı belli oldu, ilk sırada onlar var! İYİ Parti'nin kararı, Sancaklı istifası...

İLÇELER İÇİN OCAK AYI BEKLENİYOR

Özellikle İstanbul'da birçok ilçede rekabet yeniden başlayacak. Sancaktepe, Kartal, Üsküdar, Tuzla, Küçükçekmece, Esenyurt gibi ilçelerdeki sonuç merak ediliyor. Aralık ayının sonunda veya Ocak ayının başında ilçelerdeki adayların açıklanması bekleniyor. Şubat ve Mart ayları da partiler için propaganda dönemi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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