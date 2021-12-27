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Yerli otomobil Togg'da yeni gelişme! CEO, M. Gürcan Karakaş anlattı

27.12.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için bekleyiş sürüyor. Üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürürken, Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş'tan önemli bilgiler geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesiste 250 robotun görev yapacağı belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) Gemlik tesisi drone aracılığıyla havadan görüntülendi. İşte Togg hakkındaki yeni detaylar...

Yerli otomobil Togg için heyecanlı bir bekleyiş var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yeni logosunu görücüye çıkartan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) bu kez üretim tesisindeki inşaat çalışmaları ile gündeme geldi. Çalışmalar drone ile görüntülenirken, Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, hem Togg hem de tesis hakkında önemli bilgiler verdi. Ayrıca, yeni logolu Togg'dan yeni fotoğraflar da paylaşıldı.

İLK SERİ ÜRETİM TOGG 2022'NİN SONUNDA GELİYOR

Sabah'ın haberine göre, Togg'un Gemlik tesisinde boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına başlandı. 2022 sonunda seri üretime geçecek akıllı fabrikada 250 robot görev yapacak. C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak.
Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedeflere adım adım yaklaştıklarını belirterek, “Akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız Togg’un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV’un, önce ülkemizde ardından da Avrupa’da pazara çıkmasına yaklaştık” dedi.
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

SÖZLERİMİZİ TUTTUK, YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ

SÖZLERİMİZİ TUTTUK, YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ
Togg'un Gemlik Tesisleri'nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Akıllı cihazımızı geliştirirken verdiğimiz her sözün arkasında durarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 'Yüzde 51 yerlilik oranı' dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75'ini Türkiye'den seçerek, 51'i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. 'Marmara Bölgesi'nde üretim yapacağız' dedik, Gemlik'i mobilitenin kalbi yaptık. 'Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak' dedik, Avrupa'nın en temiz tesislerini kurduk. 'Pandemiye rağmen gecikme olmaz' dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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