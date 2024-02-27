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  4. Yıkılmayan hanedanlık! İlçede 64 yıldır aynı soyisim iktidarda! Başka soyisimli birini seçmiyorlar

Yıkılmayan hanedanlık! İlçede 64 yıldır aynı soyisim iktidarda! Başka soyisimli birini seçmiyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 11:19
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31 Mart seçimlerine yaklaşılırken ilgi çeken bir detay daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Of ilçesini 150 yıldır aynı ailenin yönetmesi gündem olmuştu. Bu kez de Trabzon'un bir diğer ilçesi Araklı kamuoyunda kendine yer buldu. Araklı da 1960'tan bu yana aynı aile tarafından yönetiliyor. 64 yıllık sürede partiler değişti isimler değişti ancak soyisimler hep aynı kaldı. İşte detaylar...

Trabzon’un bilinirliliği yüksek ilçelerinden Of’u 150 yıldır aynı aile yönetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 1874 yılında kurulan ilçe belediyesinin ilk başkanı olan Sarıalizade Ömer Lütfü Bey bu görevi 52 yıl sürdürmesiyle başlayan gelenek 150 yıldır devam ediyor. 44 bin 527 nüfuslu ilçede belediye başkanı isimleri değişse de belediye başkanlarının soyadları hep 'Saral veya Sarıalioğlu' oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde 4 partiden çıkan belediye başkanı adaylarında sadece birinin soyadı farklı oldu. Of'un ardından ise gözler başka bir ilçeye çevrildi.

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ÇEBİ'LERİN İKTİDARI

51 bin nüfuslu Araklı'da da 1960'tan bu yana aynı ailenin iktidarda olması dikkat çekti. Gazeteduvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre 1960'da belediye başkanlığını alan Çebiler 64 yıldır bu görevi sürdürüyor. Trabzon'un fethinde Türkmen obası olarak görev aldığı bilinen Çebiler, fetihten sonra Sürmene ve Araklı arasına yerleşti.

Çebiler, Soyadı Kanunu'nun ardından Çebi dışında Hamzaçebi, Hasançebi, Yakupçebi, Ahmetçebi, Asımçebi, Bekirçebi, Aliçebi, Çebitürk, Gülçebi, Hüseyinçebi, İsmailçebi, Mahmutçebi, Mehmetçebi, Mustafaçebi, Ömerçebi soyisimlerini aldılar. CHP'li eski vekil Akif Hamzaçebi ve Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi de bu sülalenin birer üyesi.

PARTİLER DEĞİŞTİ SOYADI HEP AYNI KALDI

PARTİLER DEĞİŞTİ SOYADI HEP AYNI KALDI

1960 darbesinin ardından Yusuf Çebi'nin bu göreve atanmasıyla Araklı'da başlayan Çebi iktidarı 1963'de CHP'den seçilen Yılmaz Çebi ile sürdü. 1968 ve 1973'te Adalet Partisi'nden seçilerek görevine devam eden Yılmaz Çebi 1977'de siyasetteki sol rüzgarın etkisiyle görevi CHP'nin adayı Osman Zeki Çebi'ye devretti.

Osman Zeki Çebi'nin 3 yıllık başkanlığının ardından 80 askeri darbesiyle göreve Albay Ferhat Çebi atandı. 4 yıllık Ferhat Çebi döneminin ardından seçimlere gidilmesiyle 1984'te Yılmaz Çebi bu kez ANAP adayı olarak seçildi ve toplam 14 yıl görev yapmış oldu. 1989'da ANAP'tan seçilen Niyazi Çebi de bu görevi iki dönem sürdürdü.

ÖNE ÇIKAN ADAY YİNE ÇEBİ

ÖNE ÇIKAN ADAY YİNE ÇEBİ

1999'da ise Refah Partisi rüzgarı Araklı'yı da sardı. 1999'da seçilen Ümit Çebi, 2004'te bir kez daha Saadet Partisi'nden rekor bir oyla (yüzde 66) seçilerek iki dönem (10 yıl) başkanlık yaptı. 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti adayı Recep Çebi 3 dönem (15 yıl) belediye başkanlık görevini yürüttü.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Trabzon Araklı
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