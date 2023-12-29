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  4. Yılbaşında yine insanların sağlığıyla oynayacaklardı! Polisler gübrelerin içinde buldu

Yılbaşında yine insanların sağlığıyla oynayacaklardı! Polisler gübrelerin içinde buldu

29.12.2023 19:00 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi tüm yurtta arttı. Düzce'de bir operasyonda yaşananlar ise polisleri bile şaşkına çevirdi. Sahte içki yapımında kullanılan bidonlar gübrelerin altından çıktı. Şüphelinin evinden ise 660 litre etil alkol, 130 litre viski ile 2 bin 480 boş içki şişeleri ele geçirildi.

Düzce’de yılbaşı öncesi sahte içki denetimini sıklaştıran jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şahsın sahte içki yapımında kullandığı etil alkol bidonlarını gübre içerisine gömdüğü belirlendi. Gübreyi kazan jandarma ekipleri, bidonları ve içi dolu içki şişelerini ortaya çıkardı. Evde toplam 660 litre etil alkol, 130 litre viski ile 2 bin 480 boş içki şişeleri ele geçirildi.


Keşfet

OTOBÜSTE BİLE ÇIKTI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve sağlıklı girebilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Bu çerçevede jandarma ekipleri, 25 Aralık’ta Anadolu Otoyolu üzerinde yaptıkları kontrol sırasında bir otobüsü durdurdu. Şüphe üzerinde durdurulan otobüste detaylı aramalar yapıldı.

Otobüsten 41 viski ve 3 votka olmak üzere 44 şişe içime hazır halde sahte/kaçak alkol, 22 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GÜBRENİN İÇİNE SAKLAMIŞ

GÜBRENİN İÇİNE SAKLAMIŞ

Bir diğer operasyon ise Cumayeri Üvezbeli köyünde yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin istihbari çalışmaları neticesinde M.E. isimli şüphelinin evinde sahte alkol imal edip, sattığı tespit edildi.

Dün saat 12.00 sıralarında ikamette yapılan aramada ise şüphelinin alkol bidonlarını sakladığı yer hayrete düşürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, etil alkol bidonlarının ve bazı dolu içkilerin gübre içine saklandığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce sahte içki
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