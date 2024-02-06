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    4. Yılda en az bir defa bu testleri yaptırmak sağlığınız hakkında hayati öneme sahip bilgiler veriyor!

    Yılda en az bir defa bu testleri yaptırmak sağlığınız hakkında hayati öneme sahip bilgiler veriyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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    Erken teşhis, pek çok hastalığın tedavisinin başarılı sonuçlanması için büyük önem taşır. Herhangi bir sağlık sorununuz ve hastalık belirtiniz olmasa dahi belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmeniz erken teşhis yapmanızı ve bir hastalığınız varsa hızlıca önlem almanızı sağlar. Yıl içinde en az bir defa yaptıracağınız bu testler sağlığınız hakkında oldukça detaylı bilgiler veriyor.

    Kan tahlilleri, kan testleri, insan vücudunun genel durumunun net bir şekilde saptanması için yapılır. Çoğunlukla mevcut hastalık durumu tanısında yardımcı olan bu testler, check-up amacıyla da yapılabilmektedir. Eczacı Müfit Karacabeyli, bu 3 testin yılda en az bir defa yapılmasının hayati önem taşıyan bilgiler vereceğini söylüyor.

    YILDA EN AZ BİR DEFA YAPTIRILMASI TAVSİYE EDİLEN TESTLER

    Eczacı Müfit Karacabeyli yıl içinde hiç bir test yaptırmıyorsanız bile en azından bu üçünü her yıl mutlaka yaptırmanızı tavsiye ediyor. Bu testler vücudunuz hakkında zengin bilgi sağlar. Karaciğer, böbrek, kan hücreleri ve vücudunuzdaki elektrolit seviyeleri hakkında hayati öneme sahip bilgiler verir. Bu testler kapsamlı metabolik panel testi, tiroid testleri ve tam kan sayımıdır.

    KAPSAMLI METABOLİK PANEL TESTİ

    KAPSAMLI METABOLİK PANEL TESTİ

    Kapsamlı metabolik panel testi (CMP) kanda bulunan 14 farklı maddeyi ölçmektedir. Bu test, vücudun kimyasal dengesi ve metabolizmanın işleyişi hakkında önemli bilgiler elde edilmesini sağlar. Metabolizma vücudun enerji ve yiyecekleri nasıl kullandığını içeren bir süreçtir. CMP testleri genellikle şunların kontrolünü sağlar:

    Glikoz: Bir tür şeker olan glikoz vücudun temel enerji kaynağıdır.

    Kalsiyum: Vücutta bulunan en önemli minerallerden biridir. Kalp, kas ve sinirlerin düzgün işleyebilmesi açısından oldukça önemlidir.

    Sodyum, potasyum, karbondioksit ve klorür: Bunlar elektrolitlerdir. Bu mineraller elektrik yüklüdür ve vücudun sıvı miktarı ile asit-baz dengesini kontrol etmeye yardımcı olurlar.

    Albümin: Karaciğer tarafından yapılan bir proteindir.

    Toplam protein: Kanda bulunan toplam protein miktarı ölçülür. ALP (alkalin fosfataz), ALT(alanin transaminaz) ve AST (aspartat aminotransferaz): Bu enzimler karaciğerde üretilir.

    Bilirubin: Karaciğer tarafından üretilen bir atıktır.

    BUN (Kan üre azotu) ve kreatinin: Böbrekler tarafından kandan atılan atık maddeler.

    TİROİD TESTLERİ

    TİROİD TESTLERİ

    TSH testi, kanda ne kadar tiroid hormonunun yer aldığını, tiroidini iyi çalışıp çalışmadığı ortaya çıkaran kan testidir. Bu test sayesinde kanda hipertiroidizm (çok fazla tiroid hormonu) veya hipotiroidizm (çok az tiroid hormonu) ortaya çıkarılır.

    TAM KAN SAYIMI

    TAM KAN SAYIMI

    Tam kan sayımı (hemogram), kanda bulunan 7 hücre tipini (kırmızı kan hücresi, nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit, monosit ve trombosit) sayan, enfeksiyon, anemi, bağışıklık sistemi hastalıkları ve kan kanserleri gibi çeşitli hastalıkların tespit edilmesi için kullanılan kan testidir.

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