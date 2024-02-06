Yılda en az bir defa bu testleri yaptırmak sağlığınız hakkında hayati öneme sahip bilgiler veriyor!

KAPSAMLI METABOLİK PANEL TESTİ

Kapsamlı metabolik panel testi (CMP) kanda bulunan 14 farklı maddeyi ölçmektedir. Bu test, vücudun kimyasal dengesi ve metabolizmanın işleyişi hakkında önemli bilgiler elde edilmesini sağlar. Metabolizma vücudun enerji ve yiyecekleri nasıl kullandığını içeren bir süreçtir. CMP testleri genellikle şunların kontrolünü sağlar:

Glikoz: Bir tür şeker olan glikoz vücudun temel enerji kaynağıdır.

Kalsiyum: Vücutta bulunan en önemli minerallerden biridir. Kalp, kas ve sinirlerin düzgün işleyebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Sodyum, potasyum, karbondioksit ve klorür: Bunlar elektrolitlerdir. Bu mineraller elektrik yüklüdür ve vücudun sıvı miktarı ile asit-baz dengesini kontrol etmeye yardımcı olurlar.

Albümin: Karaciğer tarafından yapılan bir proteindir.

Toplam protein: Kanda bulunan toplam protein miktarı ölçülür. ALP (alkalin fosfataz), ALT(alanin transaminaz) ve AST (aspartat aminotransferaz): Bu enzimler karaciğerde üretilir.

Bilirubin: Karaciğer tarafından üretilen bir atıktır.

BUN (Kan üre azotu) ve kreatinin: Böbrekler tarafından kandan atılan atık maddeler.

