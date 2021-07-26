Yıllara meydan okudu ama... Antalya'daki Macar Camii'nde utandıran görüntü!

Antalya'nın Serik ilçesindeki Gebiz Mahallesi sınırlarında yer alan Macar Camii'nin duvarları argo ve olumsuz içeriğe sahip yazılarla kirletildi. Tarihi yapıların restorasyon ve koruma çalışmalarını üstlenen Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Birimi yetkilileri, bölgede yaptığı araştırmalar neticesinde Macar Camii'ni koruma altına aldı. MACAR CAMİİ KORUMA ALTINA ALINACAK Araştırmaların ardından konuya ilişkin bilgilendirilen Vali Ersin Yazıcı, camideki bu yazıların acilen silinmesi, temizlenmesi ve caminin koruma altına alınmasına yönelik talimat verdi. Caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlerde kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve birçok diğer olumsuz unsuru içeren duvar yazılarının, koruma önlemleri kapsamında silinmesi ve yapının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

YÜZYILLAR BOYUNCA TARİHE DİRENİYOR

Abdurrahmanlar- Gebiz karayolu üzerinde, Gebiz Mahalle merkezine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta ve 2013 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Macar Camii'nin mimari özellikleri ise şöyle:

“Yapı kare planlı, pandantif geçişli, kubbe örtülü ve tek mekanlıdır. Yapının girişi kuzey cephede bulunan dikdörtgen biçimli kapı açıklığından sağlanırken, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer adet, batı cephenin ortasında ise bir adet dikdörtgen biçimli pencere yer almaktadır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin sivrilen kubbesi, malzeme- teknik biçimi, mihrabın alçak ve sade yapılması gibi özellikler göz önüne alındığında, 13-15'inci yüzyıl mescitleri ile benzerlik gösterdiği ileri sürülebilir."