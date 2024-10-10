Yıllarca kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Burnundan çıkan cisim herkesi şaşırttı

Küçük çocuk iki yıldır ailesine kötü bir şey kokladığını söylüyordu, ancak ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. 7 yaşındaki çocuk kokuyu tam olarak tarif edemiyordu, bu yüzden aile, uzun süre bunu uydurma olarak görmezden geldi. Ancak, çocuğun şikayetleri son haftalarda daha sık hale geldi, bu yüzden onu bir doktora götürmeye karar verdiler.