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  4. Yıllarca kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Burnundan çıkan cisim herkesi şaşırttı

Yıllarca kötü koku şikayeti olan çocuk hastanelik oldu! Burnundan çıkan cisim herkesi şaşırttı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.10.2024 07:59
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Çin'in Henan Eyaleti'ndeki Jiaozuo'dan ismi bilinmeyen çocuk, iki yıldır gizemli kötü bir kokudan şikâyet ediyordu. Kokuyu bir süre görmezden gelen çocuk ve ailesi iki yılın sonunda hastaneye başvurdu. 7 yaşındaki Çinli çocuğun sol burun deliğine sıkışmış bir halde bulunan cisim herkesi şaşırttı.

Küçük çocuk iki yıldır ailesine kötü bir şey kokladığını söylüyordu, ancak ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. 7 yaşındaki çocuk kokuyu tam olarak tarif edemiyordu, bu yüzden aile, uzun süre bunu uydurma olarak görmezden geldi. Ancak, çocuğun şikayetleri son haftalarda daha sık hale geldi, bu yüzden onu bir doktora götürmeye karar verdiler.

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SİYAH BİR KİTLE FARK EDİLDİ

SİYAH BİR KİTLE FARK EDİLDİ

Doktorlar, çocuğun burun deliklerinin inceledikten sonra burnunda gizemli siyah bir kitle olduğunu fark ettiler. Daha sonra kafasının Bilgisayarlı Tomografi (BT) taramasıyla da bu durum doğrulandı.

Çocuğun burnuna saplanan gizemli nesne tanımlanamadı ve burun boşluğunun o kadar yukarısındaydı ki doktorlar onu çıkarmaya çalışırken ciddi hasara yol açabileceklerinden endişe ediyorlardı.

AMELİYATA KARAR VERDİLER

AMELİYATA KARAR VERDİLER

Çocuğun burnunda bırakmak da bir seçenek değildi, çünkü irinle çevrili görünüyordu, şüphesiz bir enfeksiyondan kaynaklanıyordu. Ebeveynlerine danıştıktan ve onların onayını aldıktan sonra, bir KBB uzmanı çocuğu ameliyat etmeye karar verdi.

GÖREN ŞAŞTI KALDI!

GÖREN ŞAŞTI KALDI!

Doktorun, çocuğun burnundaki siyah yabancı cismi çıkarmadan önce üç farklı alet denediği bildirildi. Burun birkaç kat burun salgısı ve kurumuş irinle kaplıydı, bu yüzden ilk başta kimse bunun ne olduğunu anlamadı, ancak temizledikten sonra doktorlar bunun metal bir vida olduğunu fark ettiler.

Hastane sözcüsü Elephant News'e,"Nesne burun boşluğunda uzun süre takılı kaldığı için ilk başta ne olduğunu görmek imkansızdı. Dikkatli bir temizlikten sonra bunun metal bir vida olduğu keşfedildi." diye açıklama yaptı.

Anahtar Kelimeler:
hastane
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